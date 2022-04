Teura Iriti répond à Gaston Flosse : « Il devrait être fier de nous »

Mardi, Gaston Flosse la traitait de « Judas » : Teura Iriti, qui ne dément ni ne confirme son adhésion au Tapura, répond qu’il « devrait être fier » de ses anciens élèves à qui « il a tout appris ».

Imperturbable, depuis la disparition du groupe Tahoeraa à l’assemblée de la Polynésie, Teura Iriti laisse planer le mystère sur la suite. La rumeur la dit déjà au Tapura à l’assemblée. Elle aurait, selon Tahiti Infos, informé de son intention ses collaborateurs, qui ne se seraient pas montrés séduits par l’idée.

Mardi, Teura Iriti a été reconduite à la présidence de la commission de l’Équipement, de l’Urbanisme, de l’Énergie et des Transports terrestres et maritimes. Certains y voient une confirmation du rapprochement avec le parti majoritaire. L’intéressée, elle, continue de dire que la mairie est sa préoccupation principale, et loue la capacité d’ouverture du Tapura : « Je craignais un petit peu, c’est vrai, parce que je n’ai plus de groupe à l’assemblée, mais vraiment, je remercie, je pense que c’est dans la continuité du travail que nous avons mené. »

Quant à se faire traiter de Judas par le président du Amuitahiraa, Teura Iriti sourit : « Je me dis qu’il doit être fier de ses enfants, pas seulement moi, je suis la dernière qui est partie. L’enseignement qu’il nous a donné, cette force de travail, ça vient de lui, cette proximité des gens, je me dis qu’il devrait être fier de nous ! Je vais continuer, prendre ce qui est bon, laisser ce qui est mauvais, parce qu’il y en a aussi. »