Alors que le tribunal administratif doit examiner mardi prochain le recours de l’ancienne équipe municipale de Arue contre le 2e tour des élections de juin dernier, Teura Iriti a reçu la presse ce vendredi, pour un bilan des 6 mois de sa mandature.

C’est entourée des membres de sa majorité que la nouvelle tavana de Arue, Teura Iriti, a tiré un premier bilan de cette mandature démarrée début juillet 2020 après une très courte victoire – par 79 voix d’avance – sur la liste de Phillip Schyle. Bonne fille, Teura Iriti a salué le travail de l’équipe précédente : « Nous avons pris la suite et apporté notre petite touche. »

Matinées « portes ouvertes » tous les mardis, qui montrent que 30% des personnes reçues viennent pour des problématiques liées à l’emploi, rencontres avec le personnel communal, les églises, les écoles (« Nous avons même pris le bus de ramassage scolaire ») et les militaires, événement culturel autour de Matarii i ni’a, opérations de nettoyage du littoral, visites des jardins partagés, et une grande attention portée aux personnes âgées à qui ont été proposées des activités sportives, des cours de couture, de ukulele (« Une bringue est prévue, d’ailleurs »), ainsi que des cadeaux et des repas de fin d’année en mode « drive » à la mairie ou livrés à domicile : la nouvelle équipe qui revendique un « nouveau regard » s’est approprié son rôle, sans pour autant secouer trop fort le cocotier. Parfait pour repartir en campagne s’il le faut.

Le grand chantier des sites militaires toujours en gestation

Elle s’attelle à présent au débat d’orientation budgétaire prévu début février. Le projet phare de Arue est bien sûr l’aménagement des terrains militaires rendus à la commune côté montagne, qui s’étendra aussi au côté mer pour « donner de la cohérence » à l’opération, dans une commune qui n’a jamais adopté de plan général d’aménagement. La Sagest, établissement public qui gère le site, doit encore finaliser des études pour des propositions précises sur le mix d’activités industrielles, commerciales, culturelles et sportives que le site peut accueillir. Quant au financement, Arue espère bien bénéficier du plan de relance de 60 milliards annoncé par le Pays. Le seul chantier qui sera lancé cette année est celui du désamiantage de ces sites militaires, pris en charge par l’État et le Pays. La dépollution d’un premier tiers de l’emprise doit commencer dans deux semaines.

Autre chantier urgent, celui de la rénovation de La Saintonge, le bâtiment de style colonial qui abrite la mairie, totalement termité et qui devra être restauré en conservant son cachet. Les bâtiments annexes, hors de vue, seront remplacés par des bâtiments neufs. Le conseil municipal doit formaliser le projet puis lancer les appels d’offre.

« Mardi je serai à ma journée portes ouvertes »

Mais Teura Iriti sera-t-elle en place pour voir la fin de son mandant ? Mardi prochain, le tribunal administratif se penchera sur le recours en annulation du second tour des élections municipales formé par Phillip Schyle, sur fond de soupçons de procurations truquées. Teura Itiri dit qu’elle a « confiance en la justice », et que pour sa part elle ne se rendra pas au tribunal, ne voulant pas « manquer le rendez-vous » de sa journée portes ouvertes.

Et s’il faut repartir en campagne, « nous sommes prêts, assure Teura Iriti, on verra, la population jugera à nouveau. »