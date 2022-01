À deux semaines de la municipale partielle, Teura Iriti a présenté une liste Arue ia Papa’oa légèrement remaniée. Elle insiste sur le fait de vouloir se remettre rapidement au travail pour accomplir le programme entrepris. Quant au volet pénal de l’affaire des procurations et au risque d’inéligibilité, elle dit simplement s’en remettre au verdict du juge.

Le 30 janvier auront lieu de nouvelles élections municipales à Arue. La justice administrative avait annulé le scrutin de 2020, gagnées par Teura Iriti sur fond de procurations frauduleuses. Après le dépôt des listes et le lancement des hostilités électorales la semaine passée, la mairesse sortante a présenté son équipe au Bassin du roi ce matin. Pas beaucoup de changements pour Arue Papao’a : un quart de la liste a été modifiée, avec quelques départs et quelques arrivées, et le remplacement des colistières rendues inéligibles par le Conseil d’État. Toujours pas d’étiquette affichée, la liste se dit être une « union politique qui rassemble » : aux côtés de la présidente du groupe Tahoera’a à l’assemblée, on trouve des représentants du Tavini et de Heiura les Verts. « On a avec nous des enfants d’Arue qui ne sont pas attachés à un parti, d’autres qui le sont, pour certains même au Tapura, explique la tête de liste. Ce qui nous importe ça n’est pas de parler des partis, c’est de parler de ce qu’on a fait et de ce qu’on va continuer à faire pour la commune ». Pas question en revanche, de parler du volet pénal de l’affaire des procurations, toujours en attente de jugement, et qui pourrait aboutir à une inéligibilité pour Teura Iriti. L’ex-tavana a le « droit à la présomption d’innocence » martèle Jacky Bryant, ex-troisième adjoint, pour qui cette procédure ne doit « pas empêcher de travailler ». La tête de liste est encore plus expéditive : « je sais ce que j’ai fait et j’attends le verdict du juge ».

« Ce que nous avons commencé nous voudrions vraiment le terminer »

Quand elle parle de son programme, et des projets amorcés dans la commune Teura Iriti parle de « son bébé ». La tête de liste est revenue sur les actions menées depuis le mois de juin 2020 en insistant sur la proximité avec la population, des plus jeunes aux moins jeunes, des hauts de Erima jusqu’aux pêcheurs sur la côte. Elle a abordé les aspects de l’environnement avec les nettoyages effectués avant la saison des pluies ou encore la gestion des déchets avec le retour de la tortue d’or à Arue, entre autres. Enfin elle a abordé le domaine de la culture avec la construction d’un paepae dans le jardin de la mairie et la promotion du reo tahiti. Et pas question de se « relâcher » malgré son statut de favorite pour le scrutin. « Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir abattu, ce sont des adversaires de taille », concède-t-elle. Mais elle dit son équipe prête à « relever le défi ».

Autre domaine mis en avant par l’équipe Arue Papao’a : le traitement des eaux usées à Arue qui, au terme d’un accord signé en octobre, doit être mis en commun avec Papeete et Pirae au sein de la station de la Papeava. Elle précise aux administrés que ce sont « les grandes structures telles que le CHP, le collège ou le McDonald’s » qui y seront raccordés. Les habitations des particuliers, elles, doivent être mises aux normes de manière individuelle, « pour que l’on n’ait pas à déverser ces eaux usées dans les rivières et dans nos lagons ».

Contre-attaque contre des adversaires « pas sérieux »

Si l’ex tavana s’en tient au fond, Richard Tuheiava, toujours à ses côtés, n’hésite pas à lancer la contre-attaque contre les adversaires, « des candidats pas sérieux » pour l’ancien sénateur et représentant Tavini. À commencer par le remplaçant de Philip Schyle en tête de la liste Tapura, Léo Marais, attaqué sur sa carrière musicale mais surtout ses origines. « Arue a besoin d’un maire Polynésien, qui parle aux Polynésiens, qui vibre Polynésien, estime t-il. On aime la musique, il y a beaucoup de musiciens sur cette liste, mais il faut être sérieux. Comment a-t-on pu laisser ce candidat se présenter? Pour créer un précédent politique ? ».

Quant à Tepuanui Snow, c’est Jacky Bryant qui mène la charge, en mettant en avant quelques chiffres : « Il avait un budget de campagne de 100 000 francs, il a pas été foutu de le faire acter par la commission nationale de contrôle des comptes. Vous pensez que la commune d’Arue va lui confier la gestion d’un budget de 1,7 milliards ?, interroge-t-il. On comprend qu’il a besoin d’exister mais il faut peut-être savoir tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de l’ouvrir ».