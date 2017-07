Teva i tai au programme de la 1ère soirée du Heiva

Le concours du Heiva i Tahiti débute ce jeudi soir avec la cérémonie traditionnelle du Rahiri. Trois groupes de chant et deux groupes de danse se produiront ensuite sur la scène de To’ata.

Le plus grand festival culturel de l’année commence jeudi soir à To’ata. Comme chaque année, c’est la cérémonie ancestrale Rahiri qui ouvrira le concours. Tous les chefs de groupe et les membres du jury y participent et s’engagent à se respecter mutuellement pendant toute la durée du festival. Après cette brève cérémonie, To’ata vibrera au son des chants de Tamarii Pereaitu (tarava Tuha’a pae). Le premier groupe de danse à se produire cette année sera le groupe amateur Tamariki Teavaroa sur le thème « mon identité ». Deux groupes de chant suivront : O Faa’a (tarava Raromatai) et Reo Papara (tarava Tahiti). Puis, en clôture de cette première soirée, le groupe professionnel Teva i tai présentera son spectacle « Pa’itoanu’u no Fatutira ».

La soirée débutera à 18 heures et se terminera vers 23 heures.

18h00 – 18h10 : Présentation de la soirée

18h10 – 18h40 : Rahiri (Cérémonie traditionnelle)

18h50 – 19h20 : Tamarii Pereaitu (Chant – Tārava Tuhaa pae)

19h30 – 20h30 : Tamariki Teavaroa (Danse – Hura ava tau)

20h40 – 21h10 : O Faa’a (Chant – Tārava Raromatai)

20h20 – 21h50 : Reo Papara (Chant – Tārava Tahiti)

22h00 – 23h00 : Teva i tai (Danse – Hura tau)