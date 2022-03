Teva i tai veut rassembler la presqu’île au Heiva

La troupe Teva i tai fêtera ses 20 ans au Heiva cette année en catégorie Hura tau. Après un mois de préparation Heimoana Metua lance un appel aux danseurs de la presqu’île pour « s’unir et montrer la force du va’a mata’eina’a ». Seul groupe de cette partie de Tahiti à se présenter en 2022, Teva i tai continue de porter les légendes du Pays.

Le groupe de ori tahiti Teva i tai va fêter cette année ses 20 ans sur l’esplanade de To’ata au mois de juillet. C’est Heimoana Metua qui dirige les opérations depuis 2015. La danseuse et chef de troupe veut mettre toutes les chances de leur côté et donner une prestation encore meilleure qu’il y a trois ans, date de leur dernière participation. Leurs répétitions ont commencé à Faratea il y a un mois et « pour le moment tout se passe bien grâce à des éléments motivés ». Sauf que les hommes ne sont pas assez nombreux à avoir répondu à l’appel. Étant donné que Teva i tai est le seul groupe de la presqu’île à se présenter, Heimoana appelle tous les danseurs de cette partie de l’île à rejoindre Teva i tai, ancien nom de toutes ces communes réunies, pour « montrer la force du va’a mata’eina’a ».

« Il faut raconter l’histoire du fenua »

Heimoana Metua a repris le flambeau et succède à plusieurs meneurs dans l’histoire du groupe. Elle accompli cette mission avec passion : « Occuper la jeunesse de la presqu’île pendant six mois je trouve ça fabuleux ». Cela lui demande des sacrifices personnels, un investissement de temps confie-t-elle. Mais le plus important pour elle c’est la richesse des légendes et histoires de la presqu’île. « Il faut qu’on transmette ça à la population et du côté de l’enseignement, il faut raconter l’histoire du fenua ». Le thème abordé cette année reste secret pour l’instant, comme le veut la tradition.