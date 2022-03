Teva i uta équipée : sécurité, éducation et bien-être de la population

Les autorités ont procédé à la pose de la première pierre du futur centre d’incendie et de secours de Teva i uta ce jeudi. La caserne accueillera 11 sapeurs-pompiers permanents mais doit aussi devenir la plate-forme de formation des soldats du feu de la Polynésie française. Puis elles ont inauguré une école maternelle à Papeari qui accueillera jusqu’à 200 enfants, dans 8 classes.

« Sécurité des populations, éducation des enfants et qualité de vie, au cœur de la visite du haut-commissaire et du président » à Teva i uta ce jeudi. La première étape de cette visite était le lancement du chantier de la future caserne des pompiers de Teva i uta avec plusieurs élus. Les sapeurs-pompiers de la commune présents lors de la cérémonie assurent déjà 1 800 interventions par an. Les locaux du futur centre d’incendie et de secours leur permettront d’assurer les fonctions de « secours à la personne, de lutte contre l’incendie et de mise en œuvre de plans d’urgence tels que les plans communaux de sauvegarde ». La caserne accueillera également la future plate-forme de formation des soldats du feu de la Polynésie-française. C’est le Fonds intercommunal de péréquation (FIP) et la commune qui ont financé la future caserne mais aussi la nouvelle école maternelle dont l’inauguration a suivi.

Une école maternelle pour 200 élèves à Papeari

Les élus communaux ont ensuite accueilli la délégation dans la nouvelle école maternelle de Papeari pour son inauguration. L’établissement comptera 8 classes de la section des tout petits à la section des grands, avec une capacité maximale de 200 élèves. L’école porte le nom du premier chef de district de Papeari en 1919, Choi Cheong Ah Min. Il avait également été le premier Polynésien nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1963 « en qualité d’ancien soldat du bataillon mixte du Pacifique engagé lors de la guerre de 14-18 ».

Des installations pour un meilleur cadre de vie à Titaviri

Enfin, la délégation a inauguré une maison de quartier et une aire de jeu à la résidence Titaviri construite en 2008. Ces infrastructures doivent « améliorer le cadre de vie et la cohésion sociale des locataires« . Ces travaux ont été financés entièrement par le Pays.

Avec communiqué.