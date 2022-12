Teva Poulain et Océane Tanguy remporte la Corrida de Faa’a

Teva Poulain et Océane Tanguy ont remporté ce samedi la 26e édition de la Corrida de Faa’a.

Ils étaient 115 coureurs à s’aligner samedi, en fin de journée, sur la 26e édition de la Corrida de Faa’a. Au programme de cette épreuve incontournable du calendrier fédéral, un parcours sur route de 8 km. Le départ a été donné à 16h30 sous la passerelle du Hilton Tahiti. Sur la ligne on aura noté l’absence des deux ténors, Benjamin Zorgnotti et Damien Troquenet, et la présence parmi les courageux du jour de nombreux habitués en quête de challenge. Et cette volonté de se surpasser un peu plus à chaque fois, c’est d’ailleurs le leitmotiv de Teva Poulain (28’29 ») qui a bouclé l’épreuve en tête, au terme d’un sprint contre son partenaire de club, Sylvain Blachier (28’33 »).

Pour le licencié de l’ACE Arue – en temps normal habitué des podiums – il s’agit du grand retour en tête de course après plusieurs mois de convalescence. « Quand on arrive à un niveau où l’on vous attend devant, il faut accepter de refaire des places comme 4-5e. Faut pas se démoraliser », confie le vainqueur.

À la troisième place on retrouve le triathlète Emmanuel Hutin (29’28 »). Chez les femmes c’est Océane Tanguy qui franchit l’arrivée en tête en 33’17 ». Elle est suivi par Louise Grosgogeat (35’22 ») et Leilanie Harea (36’28 »). Les amateurs de course à pied ont rendez-vous samedi prochain pour la Corrida d’Arue.

