Tevai Haumani, 32 ans et candidat à la présidence du Pays

A 32 ans, Tevai Haumani a décidé de se présenter aux prochaines élections territoriales et de briguer la fonction de président du Pays. Après avoir communiqué sur les réseaux sociaux, le jeune homme a annoncé officiellement sa candidature lundi soir au Pearl Beach lors de sa première réunion publique devant une trentaine de personnes.

Tevai Haumani a 32 ans, il est marié et père d’une petite fille de 4 ans, il est mormon, originaire des Tuamotu et partenaire d’affaire pour Morinda. Mais surtout, il est candidat à la présidence du Pays. Le jeune homme a annoncé officiellement lundi soir sa candidature aux prochaines territoriales, lors d’une réunion publique au Pearl Beach devant près d’une trentaine de personnes. Il concède ignorer les rouages de la politique : « c’est quelque chose de complètement nouveau pour moi ». Mais il explique avoir pris cette décision il y a moins d’un an, à la suite d’une remarque de sa fille lors d’une promenade à Papeete.

« Notre Mouvement », c’est le nom du parti politique qui ne doit compter que des « personnes intègres, volontaires » et pas « d’opportunistes ». Tevai Haumani considère que la politique ne devrait pas être « un plan de carrière ». Le jeune homme se veut différent des autres candidats et dit représenter « la troisième voie ».

Si Tevai Haumani est élu, il compte mettre en place une « gouvernance collégiale » avec seulement trois ministères, ou encore « transformer de la ville de Papeete ». La capitale doit, selon lui, « être la vitrine » de la Polynésie et la « rendre plus vivante, plus attractive, plus moderne » avec des « commerces intelligents et de standing, un lieu de culture traditionnelle et contemporaine ».