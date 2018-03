Tevai Haumani est mormon. Et alors, ça va mieux en le disant ??? – Edito 29/03/2018

Depuis quand est-il devenu normal de préciser la religion de quelqu’un quand on parle de lui dans les médias pour un motif tout autre que celui ayant trait à la foi ? Ainsi, en radio, en télé sur les deux chaînes et sur internet il a été question du « jeune mormon » ou du « candidat mormon » Tevai Haumani pour traiter du dépôt de liste hors délai de ce benjamin de la politique. Je n’ai pas remarqué qu’on ait fait la même chose pour d’autres … Pourtant de notoriété publique certains sont catholiques très pratiquants et ne sortent pas sans un chapelet dans la poche, d’autres sont protestants et d’autres encore si on en croit la légende seraient davantage porté sur le paganisme et la vénération de Tikis. Alors pourquoi lui, et pas eux ?

Je suis choqué, ce n’est pas quelque chose qui est censé passer comme une lettre à la poste. Qualifier quelqu’un en appuyant ainsi sur sa croyance religieuse est à l’époque à laquelle nous vivons non seulement un jeu dangereux, mais aussi une faute, car la valeur informative est ici hautement discutable. C’est comme si était induit que l’appartenance à l’Eglise Mormone était un vice caché qu’il fallait absolument porter à la connaissance de tous pour comprendre à qui on avait à faire. Si encore Tevai Haumani s’était présenté ouvertement comme un candidat issu et soutenu officiellement par cette église on aurait éventuellement pu l’entendre, mais ce n’est pas le cas. Il eut été bien plus pertinent de lui coller l’adjectif réel de jeune loup du marketing direct bercé à l’école Morinda, ça par contre c’était bien plus éclairant et pertinent.

On est à la limite du traitement discriminatoire, on participe là à stigmatiser des individus sur la base du registre privé, et selon moi il faut tout de suite tuer ça dans l’œuf et le dénoncer. Parce qu’en laissant faire, en normalisant le process, c’est la porte ouverte à la surenchère. A celui dont le bilan de santé sera présenté comme une fiche d’identité, à l’autre dont les préférences sexuelles seront elles aussi mises sur le tapis pour le qualifier … non, ça ne va pas être possible.

Je ne suis ni mormon ni le pote de ce jeune homme, mais à un moment donné il va falloir se rendre compte de certaines choses. L’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours cela représente des milliers de polynésiens, 15 millions d’adeptes au bas mot à travers le monde, la 4ème confession chrétienne aux Etats-Unis. Ce n’est pas la secte du coin avec un poivrot pervers comme gourou qui fait hululer ses adeptes autour d’un feu de camp en leur mettant des doigts dans le derrière pour prendre la mesure de leur ferveur, c’est important de s’en rendre compte. Aussi, une fois que cela sera fait et alors que cela aurait déjà dû être le cas, pour que la vie de notre petite communauté gagne en paisibilité, on évitera d’appuyer là où il n’est pas nécessaire de le faire pour soit-disant informer.