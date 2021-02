TF1 diffuse les premières images de la saison polynésienne de Koh-Lanta

TF1 a commencé à « teaser » la prochaine saison de Koh-Lanta, tournée en novembre à Taha’a. La diffusion n’est pas encore datée, mais elle pourrait débuter au cours du mois de mars.

Une vingtaine de pirogues s’élançant dans le lagon, des « aventuriers » courant vers un motu, les cascades et récifs du fenua filmés par drone… TF1 a commencé à communiquer sur la prochaine saison de son émission de télé-réalité phare, Koh-Lanta. Une 22e saison tournée au fenua, et dont les premières images ne laissent deviner que quelques épreuves, sous l’eau ou à terre. La chaîne insiste bien, dans ce premier « teaser », diffusée pendant une coupure pub de l’émission The Voice ce samedi, sur le lieu de tournage de cette nouvelle saison : en Polynésie française. Le fameux totem de l’émission a pour l’occasion, adopté quelques traits du fenua. Aucune information, en revanche, sur la date de diffusion : « Koh-Lanta est de retour pour une aventure jamais vue, prochainement », annonce simplement la voix off. Mais beaucoup d’internautes, au vu du lancement de ce teasing et des habitudes de TF1, parient sur une première émission avant la mi-mars.

Découvrez en exclusivité les premières images de la nouvelle saison de #KohLanta présentée par @DenisBrogniart prochainement @TF1 ! pic.twitter.com/9ZgtIKklzQ

— TF1 Pro (@TF1Pro) February 7, 2021

Cette 22e saison avait été tournée entre Taha’a et Raiatea, en novembre dernier. Le présentateur Denis Brognard, et la directrice de Adventure Line production, Alexia Laroche-Joubert, s’étaient déclaré « époustouflés » par la cadre de tournage et avaient promis « un grand cru » pour cette saison. À noter que le Figaro-TVMag expliquent ce dimanche que « les équipes d’Adventure Line Productions repartiront dans quelques semaines du côté des îles polynésiennes pour le tournage d’une édition all stars anniversaire pour les 20 ans du jeu ». Cette « saison spéciale » doit être diffusée en septembre prochain.