TFTN invite à rencontrer les poilus tahitiens

La première exposition de la rentrée, salle Muriavai à la Maison de la culture, sera consacrée au centenaire de la 1ère Guerre Mondiale. Un centenaire célébré à travers le regard des poilus tahitiens partis combattre. Fonds documentaires, chansons, films et surtout dossiers matriculaires permettront aux visiteurs d’en savoir plus sur leurs aînés.

Rentrée culturelle chargée à Te Fare Tauhiti Nui. Pour commencer, la salle Muriavai va abriter du 24 au 28 septembre une exposition consacrée au centenaire de la guerre 14-18. La Maison de la culture suit en effet la « Mission centenaire » initiée en métropole en 2014 et qui se terminera donc en 2018. Mais plus que la guerre, c’est surtout les hommes que TFTN a décidé de mettre en lumière : les poilus tahitiens. Durant une semaine, conférences, panneaux explicatifs, visite guidée, photos, projections de films et débats seront organisés pour mettre aux Polynésiens d’en savoir plus sur cette partie de l’Histoire à laquelle ont participé les poilus.

Une exposition rendue possible par l’ouverture de nombreuses archives comme celle des Outre-mer à Aix-en-Provence où étaient conservés les dossiers des poilus tahitiens, comme l’explique le responsable de l’exposition, Jean-Christophe Shigetomi.

Parmi ces différents outils, TFTN a misé sur le numérique. Les visiteurs auront donc accès, sur ordinateur, aux dossiers matriculaires de l’ensemble des poilus tahitiens. L’occasion de retrouver un aîné et d’en connaitre son histoire. Les familles pourront même récupérer les données.

Dans ces dossiers, on peut retrouver la majorité des noms des grandes familles polynésiennes. Et certaines histoires méconnus, comme ce nom inscrit sur le monument aux morts de Papeete pour un soldat qui n’a pas existé ou encore ce poilus tahitien qui a dirigé un bataillon de russes.

Enfin, le vice-rectorat a été mis à contribution pour sélectionner différentes classes qui participeront à l’exposition.