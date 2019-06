Pascal Guix, le producteur artistique de The Voice et The Voice Kids, s’est déclaré « très heureux» après le Grand Casting qui s’est tenu samedi. « Au moins un » des quelque 40 candidats ira à Paris, assure-t-il.

Pascal Guix était arrivé en personne jeudi soir à Tahiti pour trouver la perle rare parmi une quarantaine de candidats, dont environ 15 « kids ». C’est une première, car jusqu’ici seuls les directeurs de casting, Bruno Berberès et Xavier Verges, venaient à Tahiti pour la sélection des talents polynésiens. Mais la qualité des auditions a incité Pascal Guix à se déplacer. Et samedi, lors du Grand Casting qui se tenait à huis clos dans un hôtel de la côte Est, il a découvert « des voix vraiment exceptionnelles » dit-il.

Pascal Guix a bien compris que la Polynésie est l’un des territoires ultramarins les plus riches en trésors musicaux. « On est allés plusieurs fois en Guadeloupe et en Martinique mais les résultats n’ont pas été aussi concluants qu’ici, » dit-il. « On sent qu’il y a une tradition musicale forte, après ils doivent savoir s’ils veulent représenter leur île ou s’ils veulent s’inscrire dans quelque chose d’autre. » Pour Xavier Vergès, qui a choisi les candidats du Grand Casting, « en général ils sont tous aficionados de The Voice, donc ils se mettent dans les rails de The Voice. Après ce qui est bien c’est qu’on est à Tahiti et qu’il y a des particularités, certains se présentent avec un kamaka, donc oui, il y a de la couleur locale. »

Xavier Vergès explique le processus qui a mené les candidats jusqu’au Grand Casting de samedi : une première sélection en mai, des candidats à qui était demandé de présenter 5 titres, qui ont ensuite été réduits à 2 – un en français et un en anglais – et puis un deuxième round de répétitions la semaine dernière :

Parmi les candidats qui espèrent gagner leur billet pour Paris, Raimana Bareille de Pepena ou Reva Juventin, deux talents locaux bien connus. « Oui, il y a des talents qui sont professionnels ou semi-professionnels, on sent qu’ils sont aguerris. Après il y a aussi des voix brutes, qui ne sont pas techniquement parfaites mais ça permet aux coachs de façonner tout ça, on a vu au fil des saisons qu’il y a des amateurs qui peuvent aller très loin, » dit Pascal Guix. Alors pourquoi pas une inconnue, comme Béline, 27 ans, qui a chanté Never Enough de Loren Allred ? La voici en répétition, vendredi après-midi.

Pour les coachs de la saison 9, le casting n’est pas non plus fixé, même s’il est très probable que les mêmes reprennent du service, dit Pascal Guix.