The Voice : Mika et Julien Clerc se retournent pour Mano Salmon

Le chanteur de Tikahiri, Mano Salmon, a été ovationné pour sa première apparition dans The Voice, samedi sur TF1. Mano Salmon a interprété Enter Sandman de Metallica pour les auditions à l’aveugle. Et Mika et Julien Clerc se sont retournés pour sélectionner l’artiste polynésien pour la suite de l’aventure.

Décidément la Polynésie a la cote à Paris. Samedi soir sur TF1, le chanteur de Tikahiri, Mano Salmon, faisait sa première apparition dans l’émission The Voice pour les fameuses « auditions à l’aveugle » lors desquels le jury composé de Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano doit écouter les prestations dos aux candidats pour n’entendre que leur voix. Mano a donc entamé Enter Sandman de Metallica avec l’énergie folle qu’on lui connaît. Et le moins que l’on puisse dire est que le rockeur paumotu n’a pas laissé insensible le chanteur Mika, qui s’est retourné très rapidement la mine surexcitée. En toute fin de prestation, Julien Clerc s’est également retourné expliquant à Mano Salmon : « Je suis assez passionné à l’idée de ce qu’on peut faire avec vous ». Mika a salué « l’audace, l’énergie » et « l’intensité » du chanteur de Tikahiri. Et c’est finalement l’équipe de Mika que Mano a choisi de rejoindre après cette première prestation totalement réussie. « J’étais stressé au début, mais je me suis mis dans ma bulle », a expliqué Mano à Nikos Aliagas à la sortie des auditions, avant d’exulter : « j’ai regardé ma télé tous les samedis soirs et j’ai rêvé d’être avec eux sur scène et j’y suis ! »