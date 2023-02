Théâtre : à vous de trouver le coupable dans « Sherlock Holmes et l’aventure du diamant bleu »

Rideau Rouge Tahiti présente la nouvelle pièce de la compagnie Tête en l’air avec le célèbre détective privé britannique. Sherlock Holmes et l’aventure du diamant bleu se jouera du 24 au 26 février au Petit Théâtre.



Sherlock et le docteur Watson enquêtent sur la curieuse disparition d’un diamant bleu d’exception dans une chambre d’hôtel. Arriverez-vous à trouver le coupable du vol du diamant bleu avant le plus célèbre détective anglais ? Après le succès du Mystère de la vallée de Boscombe, à l’affiche depuis cinq ans, la compagnie Tête en l’air se lance dans une nouvelle aventure de Sherlock Holmes adaptée avec humour british, suspense et interactivité. Une adaptation de Christophe Delort où trois comédiens se glisseront dans la peau de 10 personnages. Un spectacle familial plein d’humour où les spectateurs sont invités à participer à cette enquête.

La pièce de théâtre Sherlock Holmes et l’aventure du diamant bleu, au Petit Théâtre de la Maison de la culture, vendredi 24 février à 19h30, samedi 25 février à 17h00 et 19h30 et dimanche 26 février à 17h.