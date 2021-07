C’est confirmé, après le succès des « Ma femme s’appelle Maurice » adapté en reo Tahiti, quatre nouvelles dates sont programmées : les 27 et 28 août à la salle Manu iti de Paea et les 24 et 25 septembre au Grand théâtre de la Maison de la Culture, à Papeete. Quatre occasions de passer une soirée sous le signe de l’humour. « ‘O Morito ta’u Vahine » présentée par Sonia Aline Productions, mise en scène par l’auteur de la pièce lui-même, Raffy Shart, et adaptée par Jacquot Tiatia, avait reçu un accueil chaleureux du public les 2 et 3 juillet derniers.

Après les moments chaleureux partagés par les sept comédiens avec le public, impossible de ne pas renouveler l’opération. Le théâtre en tahitien, trop rare, fait souvent salle comble mais cette fois-ci le style de la pièce, populaire et accessible, a été particulièrement apprécié. La dernière adaptation comparable date d’il y a 29 ans avec Te manu Tane. Le public a passé deux « excellentes soirées » que ce soit grâce à la trame de l’histoire, au jeu des comédiens, à la proximité crée par la langue… « un bel hommage à la population locale ».

Une aventure humaine

Ici « ‘O Morito ta’u Vahine » est un vaudeville en tahitien, une comédie donc, « pleine d’intrigues et de rebondissements » interprétée par des artistes, novices pour la plupart, mais qui se sont révélés pendant l’aventure. Christopher Prenat, Tamatoa Kautai, Sonia Gibson, Tepa Teuru, Rocky Gobrait, Vaitea Tauraa et Merehau Cugnet forment une équipe soudée et travailleuse. Certains d’entre eux ont pris des cours pendant plusieurs mois… En effet la pièce est entièrement en tahitien, avec quelques mots en français tout de même, car l’humour reste parfois difficile à traduire. Ils ont bénéficié de l’expérience et des conseils avisés de l’auteur de la pièce, Raffy Shart, et ont ainsi dévoilé leur plein potentiel au début du mois de juillet. Deux mois plus tard, ils sont impatients de remonter sur scène. Deux soirées à la salle Manu iti de Paea, puis ils passeront au niveau supérieur avec une salle limitée pour l’instant à 400 places, le Grand théâtre de la Maison de la culture. Une pression supplémentaire peut-être, mais « plus on est de fous plus on rit ».

Le mari, la femme, la maîtresse : le triangle classique du vaudeville Le pitch : jusqu’où un homme peut-il aller pour cacher sa liaison quand sa maîtresse menace de tout dévoiler ? Tihoti est un mari volage. Il vit aux crochets de sa femme Marina, issue d’une famille aisée. Excédée par les promesses non tenues de Tihoti, Katia veut révéler à Marina qu’elle est la maîtresse de son mari, afin de la pousser au divorce. Sur ces entrefaites, Tihoti essaie d’enrôler Morito, bénévole d’une association caritative de passage dans l’immeuble, pour qu’il prenne le rôle de sa femme afin de chasser sa maitresse. Malheureusement pour Tihoti, Morito ne sera pas la femme qu’il espérait. Un couple de retraités et le mari de Katia achèveront la confusion de Tihoti, qui ne sortira pas indemne du chaos.