Thérèse Moke reste sous la tutelle de ses parents

La fin d’un bras de fer qui a impliqué toute la famille de Thérèse Moke. Sa mère, Anna Moke et sa demi-soeur, Diane, ont réussi à mobiliser beaucoup de Polynésiens, sur les réseaux sociaux, ou dans la rue, lors d’une manifestation en janvier dernier, pour soutenir leur demande. Les quatre enfants de l’ancienne Miss Tahiti ont pour leur part dénoncé une « instrumentalisation » de l’infirmité de leur mère. Et suggéré, dans une lettre publiée par TNTV, que cet élan de communication avait pour but de « soutenir une demande financière personnelle » de leur grand-mère maternelle. Ils estimaient que sa tutelle devait continuer d’être assumée par leur père, et demandait son retour à Tahiti pour être « entourée de soins appropriés ».

Du côté de la famille Moke, cette décision judiciaire était très attendue. « Merci aux membres de cette cour d’appel pour la sagesse de leur décision, pouvait-on lire ce jeudi sur la page Facebook du « Comité de soutien à Thérèse Moke » animé par des membres de sa famille marquisienne et qui est suivie par 24 600 personnes. Vos actions et vos signatures à la pétition ont payé. Le résultat est là! ».