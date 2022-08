Thierry Terret, nouveau vice-recteur

Le successeur de Philippe Lacombe à la tête du vice-rectorat de Polynésie française est Thierry Terret, jusqu’ici délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques. Il est nommé pour deux ans, avec une période probatoire de 6 mois.

Le nouveau vice-recteur de Polynésie française est Thierry Terret, 58 ans, professeur d’EPS devenu professeur des universités et spécialiste renommé de l’histoire du sport. Il était depuis 2018 délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques. Sa nomination en Polynésie a été publiée mardi au Journal officiel.

Originaire de Villeurbanne, il a suivi toutes ses études à Lyon jusqu’à l’agrégation d’EPS en 1987. Il est reconnu comme l’un des principaux leaders de l’histoire du sport de ces dernières années au niveau mondial : à ce titre, il a été directeur de collection dans plusieurs maisons d’édition européennes, et membre de plusieurs sociétés savantes. Dans ses nombreuses publications, il a exploré l’influence socio-économique des grandes institutions sportives et des événements tels que les Jeux olympiques. Il s’est également intéressé au rôle du sport sous l’angle des études de genre.

Professeur à l’université Claude-Bernard Lyon 1 et directeur du centre de recherche et d’innovation sur le sport (CRIS) de 2003 à 2013, Thierry Terret a été recteur et chancelier de l’académie de La Réunion de 2013 à 2016, puis recteur et chancelier de l’académie de Rennes de 2016 à 2018. Il est secrétaire adjoint de la Conférence des recteurs français.

Chevalier de la Légion d’honneur, commandeur de l’ordre des Palmes académiques et officier de l’ordre des Arts et des Lettres, Thierry Terret est marié et père de 4 enfants.