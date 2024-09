Thomas Marty se marre autour de la Polynésie avant son show à Tahiti

En attendant sa soirée au Grand Théâtre le samedi 5 octobre, l’humoriste parcourt le fenua en lune de miel. Et le comique prend souvent le pas sur le romantique dans ses vidéos qui accumulent des dizaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux.

Qu’il se perde en rando ou qu’il se fasse doucher par la météo, Thomas Marty ne perd jamais le sourire. Il faut dire que l’humoriste, arrivé en Polynésie il y a une dizaine de jours, rêvait du fenua depuis longtemps. Aussi, pour l’ancien banquier, qui a choisi le rire et la scène plutôt que le guichet en 2017, avant de voir sa popularité exploser pendant le Covid, n’a pas hésité quand Sonia Aline Productions lui a proposé de venir jouer à Tahiti. Il sera bien sur la scène du Grand Théâtre le samedi 5 octobre, mais le jeune marié en a aussi profité pour venir faire son voyage de noces entre la Société les Tuamotu. Et la lune de miel se passe plutôt bien, si on en croit les quelques vidéos concoctées par ce spécialiste des formats courts et hilarants sur les réseaux sociaux.

En exploration dans le garage de « Coro », un nouvel ami de Huahine, perdu dans la forêt de l’île sœur ou une bière à la main sous les averses du fenua, Thomas Marty fait ce qu’il fait de mieux : il se marre… Et fait marrer, puisque ces petites pastilles de voyage ont accumulé plus de 100 000 vues sur Instagram et 40 000 likes sur Facebook ces derniers jours. Des fans métropolitains – il a rassemblé, ces dernières années, près d’1,5 million de « followers » sur ces deux plateformes – mais aussi des commentateurs polynésiens qui lui adressent des bises à distance avant son show à Papeete.

Les billets pour son spectacle « Allez, la bise ! » du samedi 5 octobre au Grand Théâtre, sont en vente sur ticket-pacific.pf, dans les magasins Carrefour et à l’accueil Radio1 et Tiare FM, partenaires de l’évènement, à Fare Ute.