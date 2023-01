Thomas Pesquet au fenua fin janvier

Le spationaute a répondu favorablement à l’invitation d’une classe de CM1 de la Mission qui avait aussi été relayée par le gouvernement. L’ancien commandant de la Station spatiale internationale devrait notamment donner une conférence publique le 28 janvier et se rendre à Moorea le lendemain.

Après avoir survolé de nombreuses fois la Polynésie depuis la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet va venir la visiter au sol. Ce sera dès la fin de ce mois de janvier comme l’ont annoncé TNTV et l’association des parents d’élèves de la Mission. Car ce sont bien les élèves d’une des classes de CM1 de l’école privée de Papeete qui ont invité, l’année dernière le spationaute le plus expérimenté d’Europe à venir les rencontrer au fenua.

Pour les enfants et leur enseignante, qui avaient utilisé le dernier périple spatial de Thomas Pesquet comme support pédagogique, l’idée était de pouvoir échanger avec le très populaire ingénieur sur la conquête spatiale, le système solaire, les fusées ou les futures missions vers la Lune ou Mars. Parler aussi de défense de l’environnement, sujet sur lequel l’ancien commandant de l’ISS a beaucoup communiqué depuis l’espace. Et puis surtout lui offrir des « vacances bien méritées » après près de 400 jours en apesanteur – un record français – entre 2016 et 2021.

Leur appel avait même été relayé par le gouvernement, et par son président Édouard Fritch qui avait, pour compléter les lettres envoyées par les élèves, tourné avec eux et avec deux de ses ministres une vidéo d’invitation. Thomas Pesquet a décidé d’y répondre favorablement. Il passera voir les élèves, aujourd’hui en CM2, et le reste de l’école de la Mission bien sûr, le 28 janvier. L’APEL et TNTV, expliquent aussi que le spationaute animera aussi une conférence grand public et se rendra à Moorea auprès des associations Te Mana O Te Moana et Coral Gardeners dans le même weekend, comme lui avait proposé les écoliers. Édouard Fritch avait aussi ajouté qu’Air Tahiti Nui pourrait être partenaire de cette venue, de même que d’autres sponsors. Mais pas question pour la star spatial française de signer des partenariats commerciaux : Thomas Pesquet vient par « ses propres moyens ».