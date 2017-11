Thomas Voeckler parrain de la ronde tahitienne 2018

C’est officiel, c’est le grand cycliste français Thomas Voeckler qui parrainera l’édition 2018 de la ronde tahitienne. Comme les parrains précédents, il concourra aussi sur l’épreuve de 110 kilomètres.

Après Jimmy Casper, Bernard Thévenet, Laurent Jalabert et Bernard Hinault, la ronde tahitienne s’est trouvé un nouveau parrain de choix : le champion français Thomas Voeckler ! Tout juste retraité des pelotons après le dernier Tour de France, le cycliste viendra passer deux semaines sur le fenua à l’occasion de l’édition 2018 de la ronde. Au programme, bien évidemment, la découverte de Bora Bora et de Moorea aux côtés des autres cyclistes étrangers. Bien évidemment et comme les parrains précédents, Thomas Voeckler participera à la ronde tahitienne sur le parcours de 110 kilomètres. L’occasion pour les cyclistes polynésiens de se mesurer à celui qui est devenu populaire en 2004 en gardant durant 10 jours le maillot jaune du Tour de France. Un exploit réédité en 2014. Thomas Voeckler a également été deux fois champions de France en 2004 et 2010, vainqueur du Grand Prix de Plouay en 2007 ou encore du Grand Prix Cycliste du Québec.