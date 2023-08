Comment s’aimer quand on ne se trouve pas beau ? Tiare interroge sa grand-mère qui l’invite à partir à la recherche d’une fleur magique qui rend les gens beaux. Ce premier album écrit et illustré par Mme Carotte est un véritable émerveillement.

Orane Desmarty, que tout le monde connait sous son nom d’artiste Mme Carotte, vient de signer un premier album paru chez Au Vent des îles. Une promenade dans une nature foisonnante et poétique, colorée et merveilleuse… Tiare part à la recherche d’une fleur magique qui rend tous les gens beaux selon sa grand-mère. Elle fait alors « un incroyable voyage au pays des fleurs polynésiennes », selon un classement inventé par l’auteure. Il y a les fleurs colorées avec, entre autres, les ‘ōpuhi, les roses de porcelaine, les hibiscus, les lianes de jade, puis les fleurs parfumées avec le tīpaniē, le moto’ī, le pītate, et enfin, les fragiles, les rigolotes, les compliquées… « C’est une balade au pays des fleurs en quête d’une fleur magique qui rend les gens beaux. On découvre des fleurs de différentes catégories : compliquées, parfumées, fragiles… Toute une balade à découvrir. Avec la chute : toutes les fleurs sont magiques mais ce qui rend les gens beaux est de mettre une fleur à l’oreille, un geste que j’affectionne particulièrement », raconte Mme Carotte.

Cette histoire trotte dans sa tête et son cœur depuis longtemps mais il fallait attendre le bon moment pour qu’elle naisse enfin complètement. « J’ai fait des listes avec beaucoup de fleurs, il y a une telle diversité ! Cela fait des années que je les regarde, que je les photographie… Elles me fascinent. » Des années aussi que son univers coloré séduit avec son travail graphique dans l’édition, l’événementiel, la culture et l’environnement, et avec ses produits colorés conçus et fabriqués à Tahiti dans son atelier de Papeete. Ce premier livre a ravi son éditeur : « Ce classement botanique à l’usage est un merveilleux petit album jeunesse qui met des sourires à tous ses lecteurs, assure Christian Robert, directeur des éditions Au Vent des îles. Il emballe tout le monde ! » Sa créativité, ses couleurs éclatantes, son émotion révèlent la passion de l’auteure pour les fleurs qui ont une place importante dans sa vie. « Je les trouve assez extraordinaires, je peux passer beaucoup de temps à m’émerveiller devant chaque fleur tous les jours. Ça fait partie des choses qui sont autour de moi, j’ai du mal à vivre sans fleurs. Il y a beaucoup de beauté à travers ces fleurs, et mes parents sont horticulteurs donc j’y suis attachée car j’ai grandi avec. »

Mme Carotte sera en dédicace ce samedi 2 septembre, de 9h à midi, à la librairie Odyssey.