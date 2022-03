Tiare Music Awards : qui remportera le trophée du « Clip de l’année » ?

Plus de 30 artistes sont en lice dans six catégories pour la première édition des Tiare Music Awards qui aura lieu le 19 mars. Zoom sur la catégorie clips de l’année où AFK, Mathilde Zampieri, Samy Nine & Petero, Ke’ale Rioual de Lucid Dream, Charlie de Blackstone Production et Yves Édouard Malakaï Production sont les nominés.

Plusieurs clips réalisés par les équipes de Lucid Dream sont en compétition dans la catégorie clip de l’année des Tiare Music Awards : Better Man de Aremistic, réalisé par AFK ; My Treasure de Jade L, réalisé par Mathilde Zampieri ; Pu’e Mahana de Silvio Cicero ft. Andy Tupaia, réalisé par Samy Nine et Petero ; Plus de respect de Weston ft. Teriitua, réalisé par Ke’ale Rioual. Une sacrée moisson pour la boîte de production qui a été fondée par trois amis passionnés de vidéos dont Samy Nine. « Il y a des tas d’événements en Polynésie mais je n’ai jamais connu de concours dans ce style et on en parlait entre nous quand on était jeune, c’est le genre de concours qu’on rêvait de voir en Polynésie. »

Samy Nine fait des clips depuis 2009 avant de continuer sous le nom de Lucid Dream, fondé quelques années plus tard. Il s’est dit enchanté de faire partie des nominés mais aussi de voir que des jeunes, qu’ils ont accompagné dans leurs premiers pas comme réalisateurs, font aussi partie de la sélection : Ke’ale Rioual et Mathilde Zampieri. L’ancienne championne de planche à voile a bifurqué vers cette nouvelle activité et elle ne s’attendait pas à être nominée dans un concours local pour son premier clip. Seule femme de la catégorie, elle espère voir d’autres femmes nommées dans les prochaines éditions des Tiare Music Awards.

Pour Samy Nine, « faire un clip est l’outil ultime pour distribuer sa musique », voire même l’outil indispensable. Il espère qu’avec le Tiare Music Awards, plus de personnes souhaiteront faire de la réalisation, surtout la nouvelle génération née avec tout ce monde digital. Parmi les sélectionnés encore, Te atua Manahope de Hiurai Toofa, réalisé par Yves Édouard Malakaï Production et Porinetia mon amour de Noemie, réalisé par Charlie de Blackstone Production. Celui-ci s’est mis à réaliser des clips pour sa propre musique. « Les clips ne sont pas autant mis en avant que les documentaires alors que c’est un exercice à part entière ! C’est bien de mettre l’accent sur les clips pour rappeler qu’il y a du travail derrière, les producteurs, les ingénieurs du son… Ce n’est pas juste un artiste qui chante sous un cocotier. C’est bien de mettre à l’honneur tous ces gens qui agissent dans l’ombre. »