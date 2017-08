Tikanui Smith directement sélectionné pour les trials

Bonne nouvelle pour le surfeur de gros, Tikanui Smith. En l’absence des surfeurs Ryan Callinan et Victor Bernardo, le team Billabong a offert sa place en trial au surfeur local. Tikanui Smith a donc une chance en plus de se qualifier pour la Billabong Pro Tahiti.

Dimanche, la fédération tahitienne de surf a informé des nouvelles modifications sur le format des trials et pré-trials. En effet, trois surfeurs ne seront finalement pas au rendez-vous pour les trials, principalement en raison d’autres compétitions. Dans le team Billabong, l’Australien Ryan Callinan et le Brésilien Victor Bernardo ont donc été remplacés. C’est l’Australien Tai Graham qui prend la place de Ryan Callinan. Et pour Victor Bernardo, le team Billabong a décidé d’offrir la place en trials au surfeur de Moorea, Tikanui Smith. Initialement dans la liste des surfeurs concourant pour les pré-trials, Tikanui Smith est donc propulsé directement à une marche de la Billabong Pro.

A noter que Tehotu Wong récupère sa place dans la liste de pré-trials. Par ailleurs, le surfeur Hawaiien Mason Ho, trialiste WSL, ne participera pas aux trials et sera remplacé par un autre Hawaiien Koa Smith.

En raison des mauvaises conditions météo, les pré-trials et trials prévus lundi ont été repoussés à mardi dès 7 heures.