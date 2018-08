Tikanui Smith et Michel Bourez au round 3

La Tahiti Pro Teahupuo’o a finalement démarré dimanche matin à la presqu’île. Les deux wild cards tahitiennes, Mateia Hiquily et Tikanui Smith ont dû passer par l’épreuve des repêchages. Et seul Tikanui Smith a pu se qualifier pour le round 3 en battant le champion en titre, Julian Wilson. Michel Bourez est sorti premier de son premier tour et s’est qualifié directement pour le round 3.

Après deux jours de waiting period, la World Surf League a finalement décidé de lancer la Tahiti Pro Teahupo’o dimanche matin malgré des conditions plutôt faibles. Le gagnant des Trials mardi, Mateia Hiquily a surfé le premier. Le jeune surfeur était opposé au vainqueur de l’édition 2017 de la compétition et actuel numéro 2 du circuit, Julian Wilson, et à l’un des points lourds du surf dont c’est la dernière compétition, Joel Parkinson. Mateia Hiquily n’a pas réussi à faire la différence face aux deux professionnels et se retrouve donc au round 2 de rattrapage.

Dans la série suivante, la deuxième wild card des Trials, Tikanui Smith, était lui opposé à Filipe Toledo, le numéro 1 mondial, et Yago Dora. Une série très difficile pour le surfeur de gros qui est sorti avec 2,50 points. Tikanui Smith rejoint donc Mateia Hiquily aux repêchages. Le premier devra affronter Julien Wilson, et le deuxième Jordy Smith.

Enfin Michel Bourez était lui opposé à Keanu Asing et Kanoa Igarashi. Et le Spartan s’est imposé avec 12, 40 points contre 9,50 et 7, 56. Le surfeur tahitien est donc directement qualifié pour le round 3.

Aux rattrapages, Mateia Hiquily n’a pas réussi à battre le Sud-africain, Jordy Smith. La compétition s’arrête donc là pour le vainqueur des trials. De son côté, Tikanui Smith, blessé au genou lors des trials, a éliminé le champion en titre et numéro 2 mondial, Julian Wilson. Une belle performance pour le surfeur de gros qui rejoint donc Michel Bourez au round 3. La Tahiti Pro Teahupo’o a été suspendue vers 18 heures. La compétition doit reprendre lundi matin.