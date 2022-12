Tinalei, à présent étudiante en Californie, sera à l’affiche de la 9e saison de l’émission « Prodiges » diffusée le 22 décembre sur France2. Mais le prochain objectif de cette jeune surdouée de 16 ans, c’est de « devenir une grande actrice » : elle a commencé ses études d’art dramatique en Californie.

15 jeunes virtuoses, musiciens, chanteurs ou danseurs, vont s’affronter dans l’émission de France2 qui sera diffusée le 22 décembre. Ils seront jugés par la chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla, le violoncelliste Gautier Capuçon et la soprano Julie Fuchs. Car la particularité de l’émission, c’est de mettre en valeur des talents des arts « classiques » : pas de breakdancers ni de chanteuses de variétés, mais des jeunes surdoués qui se placent dans une tradition ancienne.

Et c’est bien le cas de Tinalei Mahuta, 16 ans, que le public polynésien a découverte il y a quatre ans. Issue du Conservatoire artistique de Polynésie française où elle s’est formée au violon, c’est à 8 ans qu’elle se découvre une passion pour le chant lyrique. Sans prendre aucun cours de chant, elle travaille aussi d’autres styles musicaux. Demi-finaliste de La France a un incroyable talent en 2019, elle revient ensuite à ses premières amours : en 2021 elle représente la Polynésie française à la grande finale des « Voix des Outre-mers » à l’Opéra de Paris, où elle remporte le prix du « Jeune talent autodidacte ». Elle est également compositrice.

À peine arrivée en Californie où elle poursuit ses études, elle est repartie pour Paris afin de tourner les séquences de l’émission Prodiges. Tinalei a répété avec son « parrain », Fabrice di Falco, qui est à l’origine du concours « Les Voix des Outre-mers », et avec son ami Terahiti Vilchez et Samuel Magott, professeur au conservatoire.

« Devenir une grande actrice »

Son bac en poche – elle était la plus jeune candidate de son lycée en 2022, et a obtenu une mention très bien – Tinalei a pris la direction de Costa Mesa, au sud de Los Angeles, où elle a intégré un community college. Elle y étudie les arts dramatiques et la musique et accumule les « crédits » académiques pour intégrer ensuite une grande université.