Tinalei encourage les Polynésiens à tenter le concours « Les Voix des Outre-mer »

Tinalei veut encourager les Polynésiens à participer à la 4e édition du concours Les Voix des Outre-mer. Les auditions au fenua auront lieu du 19 au 25 avril au conservatoire.

Après avoir été demi-finaliste de La France a un incroyable talent, en 2019, Tinalei Mahuta avait surpris en participant, en janvier dernier, au concours de chant lyrique « Les Voix des Outre-mer ». Cette incursion dans un monde éloigné de la pop lui avait valu le prix d’encouragement spécial jeunesse.

Aujourd’hui le concours prépare sa prochaine édition, et les auditions se dérouleront du 19 au 25 avril au conservatoire. « Je sais qu’il y a des talents ici, des talents malheureusement cachés, je me dis que c’est un peu dommage », dit Tinalei qui encourage les Polynésiens, jeunes et moins jeunes, à se lancer.

Les futurs candidats sont donc invités à envoyer une vidéo sur le site du concours. « On n’a rien à perdre ! » c’est ce que Tinalei s’était dit l’année dernière, et c’est ce qu’elle dit aujourd’hui aux voix du fenua. L’annonce de ce concours arrive quelques jours après la représentation de Te Tura ma’ohi, la version en reo tahiti de l’opéra Cavalliera rusticana, qui a prouvé que le territoire possède des voix tout à fait adaptées au chant lyrique.

La jeune fille reste discrète sur ses projets, car l’ordre du jour est… le bac, pour lequel elle espère « une petite mention » avant d’entamer des études de musique. « J’ai plein de projets, mais il faut juste que j’aie du temps. » Elle annonce tout de même un 2e single pour bientôt, en duo avec un invité mystère.