Tinalei qualifiée pour la finale de l’émission Prodiges

Jeudi soir, Tinalei Mahuta s’est qualifiée pour la finale de Prodiges, émission de télé-crochet de musique et danse classiques, diffusée sur France 2. La Tahitienne de 16 ans s’est illustrée dans la catégorie chant lyrique en reprenant un titre d’Elvis Presley.

Mission réussie pour Tinalei Mahuta. La chanteuse tahitienne de 16 ans participera à la grande finale de l’émission Prodiges, jeudi 29 décembre sur France 2. Hier soir, elle a réussi à se qualifier pour la dernière étape du télé-crochet de musique classique. Le but : être sacrée “prodige” de l’année. Durant cette soirée, elle a donné de la voix dans la catégorie chant lyrique aux côtés de quatre autres candidats.

Devant le jury composé du violoncelliste Gautier Capuçon, de la danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla et la chanteuse d’opéra Julie Fuchs, Tinalei a interprété Can’t Help Falling in Love, un standard popularisé par Elvis Presley. Une chanson qu’elle a choisie pour rendre hommage à sa grand-mère.

La jeune chanteuse avait déjà été demi-finaliste de La France a un incroyable talent en 2019 et finaliste du concours des Voix des outre-mer en 2021.