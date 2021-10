Titouan Bernicot de Coral Gardeners, lauréat du Young Activists Summit 2021

Titouan Bernicot, fondateur de Coral Gardeners, est l’un des six lauréats du Young Activists Summit, un événement qui réuni des jeunes activistes des quatre coins du monde pour leur donner l’occasion de se rencontrer et les mettre en avant. Le sommet aura lieu le 18 novembre prochain et pourra être suivi en ligne.

Pour la troisième édition du Sommet des jeunes activistes, les six lauréats se battent pour des causes très diverses : lutte contre le cyber-harcèlement, jeux vidéos pour la paix ou encore super coraux pour la préservation des océans. Ils ont tous été choisis car leurs projets défendent la durabilité ou les droits humains. Ils seront rassemblés à Genève, au Palais des Nations, le 18 novembre 2021 pour parler de leurs actions et pour échanger entre eux et avec le monde entier, grâce aux médias. De 10 heures à 12 heures, une session jeunes, animée en français et interprétée en quatre langues, de 12h30 à 13h30 une conférence de presse qui permettra aux lauréats de répondre aux questions des médias, puis de 14 heures à 15 heures un live sur les réseaux sociaux, animé en anglais, permettra à tous d’interagir directement avec les activistes. Par ailleurs, ce sommet est l’occasion pour les lauréats de développer des relations avec des personnalités qui seront présentes. Les inscriptions seront ouvertes début novembre.