Tiurai i Punaauia : pas d’oranges mais la fête quand même

La fête aura bien lieu mais ce sera sans oranges. La vallée de la Punaru’u reste fermée pour préserver la régénération des arbres fruitiers mais plusieurs événements sont organisés à Punaauia pour marquer le mois de juillet, du 20 juin au 14 juillet.

Si la vallée de la Punaruu, et ses fameux plateaux des orangers, reste fermée, la commune de Punaauia organise tout de même plusieurs événements pour marquer le mois de juillet. Le sport sera à l’honneur avec une course cycliste, un concours de pêche, des compétitions sportives inter-quartiers, un tamure marathon et surtout la Super Tau’ati, la course de V16, qui avait habituellement lieu à Mataiea, se déroulera à Punaauia le 14 juillet. La fête de l’orange s’est donc transformée en « Tiurai i Punaauia » pour ce mois de juillet 2021.

Cette « fête de la ville » marquera entre autres les 30 ans de la construction de l’hôtel de ville et du jumelage avec la commune calédonienne de Dumbéa. Mais au delà des dates anniversaires, il s’agit surtout de recréer du lien social et de relancer la vie de la municipalité. « On a décidé de valoriser nos exposants, nos artisans et nos quartiers », explique Marie-Rose Teuru. La 5ème adjointe en charge de la culture, du patrimoine et du protocole estime qu’après plus d’un an de ralentissement des activités sociales, « tout le monde à hâte » de profiter de ces festivités. « On a pensé à tous les âges, tous les goûts, on a pensé à tout le monde », assure-t-elle.

Au programme des festivités de Punaauia Du 25 juin au 4 juillet : compétitions sportives inter-quartiers 20 juin : grand prix Punaauia de cyclisme à la mairie de Punaauia à 7h30 26 juin : concours de pêche au parc Vaipoopoo, pesée à 16h 29 juin : inauguration du parc Taapuna, animations nautiques, à 8h30 1er au 8 juillet : exposition archivistique et artisanale à la mairie de Punaauia de 7h30 à 15h30 3 juillet : marché du terroir dans les jardins de la mairie de 6h à 13h 10 juillet : deux concerts gratuits au parc Vaipoopoo et au parc Taapuna de 16h à 20h 11 juillet : Tamure Marathon au Parc Taapuna de 9h à 12h et deux soirées cinéma en plein air au parc Vaipoopoo et au parc Taapuna à 16h30 14 juillet : Super Tau’ati, course de V16 au parc Taapuna à 10h ; concert de Koru et feux d’artifices au Parc Taapuna de 16h à 20h