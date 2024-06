Tiurai : Outumaoro est ouvert, Vaitupa et Mamao… bientôt

L’ouverture de la fête foraine d’Outumaoro à Punaauia le weekend dernier vient lancer la saison des papios. Les familles ont déjà pu profiter des manèges et autres divertissements en attendant les autorisations pour Vaitupa et l’ouverture le 21 juin du site de Mamao pour les plus petits

La saison des papios est ouverte. Cette année, comme les années passées, c’est la fête foraine d’Outuamoro qui ouvre le bal. Vendredi dernier, les familles se sont déplacées en nombre sur le site de Punaauia pour découvrir les manèges, les snacks et autres stands de divertissement proposés par l’Association des forains de Polynésie, mais aussi pour assister au traditionnel feu d’artifice offert par les organisateurs. « Les gens attendaient ça avec impatience, ils attendaient que ça ouvre pour pouvoir s’éclater, » se réjouit James Frogier, ajoutant que « pratiquement tous les stands étaient pleins. » Selon lui, ce premier weekend d’activité est de bon augure pour la suite de la saison. Du côté des tarifs, il explique que ce sont les mêmes que l’an dernier, avec des tickets allant de 200 francs à 500 francs.

En ce qui concerne les attractions, il n’y a pas de réelles nouveautés à Punaauia, même si le karting est de retour après plusieurs années d’absence. De leur côté, les forains de Vaitupa expliquent être « dans l’attente du document officiel de la mairie » leur permettant de s’installer sur le site. « Nous sommes obligés d’attendre la fin des élections pour pouvoir construire, » explique Antoine Puputauki, « mais tous nos exposants et propriétaires de manèges sont prêts. » Quatre-vingts stands et une vingtaine de manèges devraient ainsi prendre place derrière le nouveau parc de Faa’a. L’ouverture du site de Mamao, qui rappelons-le, vise un très jeune public, est quant à elle prévue pour le 21 juin.