TNT : attention à l’écran noir – Edito 01/10/2020

En ce 1er octobre nous fêtons les 53 ans de la première émission en couleur diffusée à la télévision. Quand on compare la qualité de l’époque et celle d’aujourd’hui avec par exemple les normes HDR ou Dolby Vision des programmes au format 4K, on ne peut qu’être admiratifs des progrès fulgurants qui ont été faits finalement en assez peu de temps. Sans compter l’avènement prochain de la 8K avec des téléviseurs hors de prix déjà compatibles mais sur lesquels on ne peut encore rien jouer ou presque puisque le contenu à cette norme n’existe pas encore …

En dehors des fans de technologies, geeks, ou puristes des home cinema, au Fenua on se contente assez aisément et en majorité d’une télé HD ou HD ready puisque les techniques de diffusion en usage par les opérateurs des chaînes que l’on retrouve sur la TNT locale n’exploitent même pas tout leur potentiel. Mais ça c’est à condition de vous prémunir de vous retrouver bientôt devant un écran noir. En effet hier le bureau polynésien de l’Agence Nationale des Fréquences a communiqué sur le fait que les 6 et 13 octobre prochain, donc très très bientôt, les fréquences de diffusion des chaînes de télévision hertzienne numérique sur la côte ouest de Tahiti et au nord de Moorea allaient changer. L’objectif est de libérer la plage des 700MHZ qui s’adapte mieux aux futures nouvelles normes de téléphonie et d’échanges de données mobiles. C’est assez ballot vous en conviendrez de ne pas avoir anticipé alors qu’au final le déploiement de la TNT au Fenua est relativement récent et qu’il a déjà connu une évolution de son format de compression numérique qui avait nécessité des adaptations …

Car je pense à toutes ces personnes qui n’y connaissent pas grand-chose, voire rien du tout, notamment nos Matahiapo qui eux prennent de plein fouet dans la figure la fracture, le gouffre technologique même, entre le gros tube cathodique et l’écran plat. Les téléspectateurs les plus modestes qui n’ont que la TNT à disposition car il leur est impossible de supporter un abonnement à un bouquet de chaînes payant doivent déjà faire le deuil de France Ô, imaginez leur désarroi lorsque leur poste risquera de ne plus rien afficher … Des aides financières sous conditions de ressources sont prévues pour tous ceux qui ne parviendraient pas à faire les réglages, c’est déjà ça … Pour autant ils n’auront toujours pas accès aux 27 chaînes de la TNT que tout métropolitain peut recevoir gratuitement. Quand on en entend parler certains de l’égalité entre les outremers et le continent, rien qu’avec cet exemple on se dit que ce n’est pas gagné. J’en connais pourtant qui seraient déjà tellement ravis de pouvoir les regarder, même en noir et blanc.