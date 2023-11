TNTV reste la chaîne favorite des Polynésiens

Les résultats Médiamétrie pour 2023 viennent confirmer la première place de TNTV devant la chaîne publique Polynésie la 1ère. Un résultat qui se décline autant en termes de part d’audience (40,9 % contre 35,8%) qu’en termes d’audience cumulée (46,8% contre 45 %).

TNTV est la chaîne de télévision la plus populaire. C’est en tout cas ce que révèlent les résultats Médiamétrie dévoilés ce mardi par l’agence spécialisée, Alvea Consulting. Déjà en avance sur son concurrent, l’an dernier, concernant l’audience cumulée, elle garde encore une légère avance avec 46,8% contre 45% pour la télévision de Pamatai. Les chaînes de la TNT qui font partie des supports ayant souscrit à l’étude sont quant à elles loin derrière avec 5% pour France 2, 2,7% pour France 5 et 3,9% pour France 4.

TNTV devant aussi en part d’audience

Le chiffres mis en évidence dans le sondage révèlent aussi que Tahiti Nui Télévision se démarque fortement de Polynésie la 1ère en termes de part d’audience, avec 40,9 % pour la première citée contre 35,8 %.Une tendance inversée par rapport à l’an dernier, mais en faveur de la chaîne de La Mission qui marque cette fois 5 points de plus que son concurrent local et vient ainsi conforter sa place de leader. Au total, 79 500 téléspectateurs visionnent chaque semaine TNTV contre 76 400 pour La 1ère. La « chaîne du Pays » gagne ainsi 5 500 téléspectateurs par rapport à l’an passé et la chaine du groupe France Télévisions 4 600.