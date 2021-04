To’ata fourmille pour le salon Made in Fenua

La 21e édition du salon Made in Fenua a investi la place To’ata jusqu’à dimanche. Malgré les restrictions sanitaires, qui impliquent une baisse du nombre de stands et le respect des gestes barrières, le public répond déjà présent.

Après de longs mois sans événement, la place To’ata fourmille depuis hier avec la 21e édition de Made in Fenua. « Le premier salon de l’année 2021 », comme aiment à le rappeler les organisateurs, a bien sûr dû composer avec les règles sanitaires. Sens de circulation imposé, guides sanitaires et gel à l’entrée, masque obligatoire dans les allées… Même le nombre d’exposants a dû être limité. Sur les plus de 150 demandes de professionnels, la CCISM a dû en sélectionner 100, par « tirage au sort sous contrôle d’huissier ». « On a dû se passer des stands d’alimentation », explique Odile Tchéou, la responsable événementiel. Malgré ces contraintes, et la hausse des prix des stands, justifié d’après la chambre par les demandes logistiques des exposants, le salon reste « très prisé », note-t-elle. « On sait que beaucoup de ces professionnels font une bonne partie de leur chiffre d’affaires annuel sur ce genre de salon, explique-t-elle. C’était donc important pour nous de le maintenir. Et c’est une véritable aubaine pour eux de pouvoir enfin travailler ».

Les contraintes sanitaires, en tout cas, ne rebutent pas le public, qui était visiblement impatient de retrouver cette foire aux produits locaux. Objets déco, bijouterie, artisanat d’art, cosmétique ou jus de fruits… La plupart des stands avaient déjà trouvé leur public, ce vendredi matin. « Tout le monde n’achète pas, mais on sent que ça fait du bien de pouvoir se balader, avoir du choix, croiser du monde, discuter », explique un sculpteur habitué du made in fenua. Difficile de faire des pronostics, mais les professionnels se veulent optimistes. « Par rapport au salon 2019, on a eu beaucoup de monde pour l’ouverture, remarque Nancy, dont le stand de cosmétiques Heiva fête son 20e anniversaire. C’est important pour nous que ça soit maintenu : sur quatre jours, on va faire du chiffre d’affaires ».

Le salon sera ouvert jusqu’à dimanche 18 heures place To’ata. Comme c’est désormais la tradition à Made in Fenua, le public pourra voter pour ses produits préférés et peut-être gagner des cadeaux, dont un voyage à bord de l’Apetahi Express.