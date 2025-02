Tohonu la tortue a retrouvé l’océan à Taharu’u

Ce vendredi, Tohonu, une tortue verte soignée par Te mana o te moana depuis octobre a été relâchée à Taha’u’u en présence des bénévoles et des élèves de la section surf du lycée Tuianu Le Gayic. Elle avait été victime d’une attaque de chiens ou de requins, causant l’amputation des nageoires avant.

C’est sous les yeux émerveillés des élèves de la section surf du lycée Tuianu Le Gayic, et ceux de Étienne de La Fouchardière, secrétaire général adjoint du Haut-commissariat, que Tohonu a retrouvé son habitat naturel après plusieurs mois de soins. Cette tortue verte adulte de 96 kilos avait été prise en charge en octobre, après avoir été retrouvée à Reao, victime de plusieurs fractures et amputations, « probablement causée par une attaque de chiens sur la plage, soit par des requins en mer », souligne Te mana o te moana. Les bénévoles précisent que « bien que ses nageoires avant aient été amputées, elle a su s’adapter, se déplacer dans le bassin, plonger et remonter à la surface pour respirer ». Une rééducation suffisante pour lui permettre de retrouver l’océan.

Marquée et équipée d’un dispositif de suivi, Tohonu est la sixième tortue balisée par l’association. Son parcours en mer fournira des données précieuses sur le comportement des tortues marines avec des informations essentielles pour leur protection. Dans un communique l’État rappelle son « soutien » à Te mana o te moana, qui va porter la voix de la Polynésie française sur la scène internationale, notamment lors de la Conférence des Nations Unies sur les Océans prévue à Nice du 9 au 13 juin prochain.