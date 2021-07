Tombé en panne en pleine traversée, l’Apetahi Express remorqué vers Papeete

L’Aremiti 5, qui assure les rotations vers les Raromata’i sur la ligne Apetahi Express, a subi une panne électronique lors de la traversée vers Huahine ce vendredi matin. Remorqué vers Papeete, après quelques heures de dérive, il sera remplacé temporairement par l’Aremiti 6.

Départ en week-end ou retour à la maison ratés pour quelques 300 passagers de l’Apetahi Express ce matin. À 6h30, ils embarquaient à bord de l’Aremiti 5, actif sur cette ligne vers les Raromata’i relancée par le groupe Degage voilà maintenant quatre mois. Mais la traversée vers Huahine s’est arrêtée prématurément. Peu avant 7 heures, le catamaran à grande vitesse, qui avait bénéficié d’une remise en état avant sa reprise de service en mars, a subi des problèmes « d’ordre électroniques plus que mécaniques », qui ont poussé le capitaine à faire demi-tour. Quelques minutes plus tard, tous les moteurs étaient à l’arrêt, et le navire s’est donc retrouvé à la dérive au large de la pointe de Temae, à l’est de Moorea. L’équipage aura dû attendre 10 heures du matin, l’heure théorique d’arrivée à Fare, pour qu’un remorqueur du Port autonome vienne lui porter assistance.

Le Aito a doucement remorqué le catamaran vers Papeete, puis l’a manœuvré jusqu’au quai de la gare maritime, où les passagers ont pu débarquer peu après midi. La compagnie Apetahi Express, les avait déjà informés qu’ils pourraient réembarquer rapidement vers les Raromata’i. C’est l‘Aremiti 6, navire à grande vitesse qui a pris la place de son prédécesseur en 2019 la ligne Tahiti – Moorea, qui assurera la rotation, avec un départ prévu ce vendredi à 14h30. Quant au navire en panne, l’armateur espère le voir de nouveau en marche pour la prochaine rotation vers les îles Sous-le-Vent, prévue dimanche. L’Aremiti 5 avait été partiellement rééquipé et rénové pour le lancement de la ligne Apetahi Express. Pour le groupe Degage, il ne s’agit pourtant que d’une solution temporaire : un catamaran de 65 mètres et 500 places, construit sur mesure pour la haute mer doit être commandé dans l’année au chantier Austal.