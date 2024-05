Invité de la rédaction de Radio1 ce lundi, au terme d’une visite de quatre jours, le président du comité d’organisation Paris 2024 s’est dit « rassuré » et même « extrêmement impressionné » par le travail fourni par « tous les acteurs du dossier » pour préparer l’épreuve de surf olympique de fin juillet.

Le triple champion olympique termine une visite de quatre jours au fenua, au cours de laquelle il s’est essayé aux Tuaro Maohi, il a parlé histoire du surf au Musée de Tahiti, rencontré des locaux du PK0 à la Teahupoo Street Party, surfé avec une trentaine d’élèves du collège de Mahina. Il a surtout pu observer le déroulement de la Tahiti Pro, et monter avec « soulagement » dans la nouvelle tour des juges. Sur notre plateau, il a promis une compétition qui mettra en valeur la Polynésie et sa culture, une retransmission de haute qualité pour faire honneur aux 48 athlètes engagés et des images qui « marqueront longtemps les esprits ». Son interview à retrouver en vidéo :