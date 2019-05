Top départ pour la Tahiti Pearl Regatta

Place à la course ! Après deux jours d’animations à Uturoa, la Tahiti Pearl Regatta débute officiellement ce jeudi matin. 53 équipages de tous les horizons sont attendus sur la ligne de départ pour 6 étapes entre Raiatea, Huahine et Taha’a. Un record de participation pour la régate, qui fête cette année ses 16 ans.

70 bateaux composeront la flotte de la 16 édition, dont 53 engagés dans l’une des 5 catégories de la course (19 en monocoques 1 et 2, 8 en multicoques, 8 en pirogues à voile, 18 en cruising). La TPR enregistre ainsi sa plus forte participation depuis sa création en 2004 et son plus grand nombre de bateaux étrangers (15).

Deux étapes sont programmées ce jeudi : un parcours en lagon, qui devrait profiter aux bateaux les plus légers, et une étape hauturière entre Raiatea et Huahine. Les équipages devront choisir entre deux options, au nord ou au sud, selon les stratégies et les conditions météorologiques.

Les régatiers seront ensuite attendus à Fare, pour la première soirée festive de la TPR, sur le thème de Pipirima. Ils pourront y découvrir le classement provisoire en temps compensé, établi par le comité de course, et affiner leurs stratégies pour les deux jours de course restants.

D’après communiqué