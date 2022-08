Top départ pour Mister Tahiti 2022

Les 11 candidats à Mister Tahiti 2022 ont été présentés ce mardi par Steeve Liu, qui reprend le concours en main. Une sélection plus variée, notamment parce que l’âge limite a été repoussé. La finale se déroulera dans les jardins de la mairie de Papeete le 1er octobre prochain.

Qui succédera à Tehau Matikaua, Mister Tahiti 2019 ? Le célèbre concours revient, après une interruption forcée par la crise sanitaire. Ils seront 11 candidats, choisis parmi une quarantaine des plus jolis garçons de Polynésie : Steeve Liu, à qui Alexandre Taliercio a passé la main après 20 ans à la tête de l’organisation, les a présentés ce matin. Et il a l’intention de changer les choses, à commencer par le critère d’âge qui passe à 35 ans.

Parmi les candidats, on retrouve quelques têtes déjà connues : influenceurs, comédiens comme Christopher Prenat qui est à l’affiche de la pièce O Morito Ta’u Vahine, ou sportifs comme Teddy Teng. Certains ont déjà participé à des concours, d’autres ont défilé pendant la Fashion Week. Naturellement, les candidats seront habillés par la marque Steeve L. tout au long de l’aventure.

Le créateur de mode et de restaurants branchés veut faire de tous ses candidats des ambassadeurs des « valeurs » qui lui tiennent à cœur, dit-il : jeunesse, famille, lutte contre la délinquance, et tourisme. Tahiti Tourisme est d’ailleurs partenaire de l’événement, qui combine dimensions locale et international, dit sa directrice marketing et communication, Vaihere Lissant. « Nous soutenons une vingtaine d’événements par an qui font rayonner Tahiti non seulement en local mais aussi à l’international », dit-elle. Les images du prochain shooting photo et vidéo des candidats seront intégrées dans la banque d’images de Tahiti Tourisme.

La finale est annoncée pour le 1er octobre prochain, dans les jardins de la mairie de Papeete. Les votes par SMS du public compteront pour 25 % de la note finale. Les photos des candidats commencent à être dévoilées aujourd’hui, sur la page Facebook Mister Tahiti officiel et sur le site mistertahiti.com, où les billets pour la finale sont d’ores et déjà en vente.