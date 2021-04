Tota Tour : les administrations du Pays mises à contribution

L’association Fare Heimanava, qui accueille 30 adolescents et jeunes adultes porteurs de trisomie 21 au fare Papa Nui de Taunoa, était invitée à la présidence ce mardi pour la remise des urnes du Tota Tour, placées dans différentes administrations du Pays.

Une dizaine de jeunes porteurs de trisomie 21 étaient invités à un buffet à la présidence pour la remise à l’association Fare Heimanava des urnes mises en place dans les services du Pays pour le Tota Tour., en présence des ministres Christelle Lehartel (Éducation) et Isabelle Sachet (Solidarité), et de la déléguée interministérielle au handicap, Sylvia Berteil. Le comptage n’est pas encore fait, mais le directeur du centre Papa Nui Stéphane Marandin espère récolter au moins autant que l’an dernier, où malgré les conditions déjà difficiles 527 000 Fcfp avaient pu être collectés.

Édouard Fritch se fait piquer son amoureuse

Pas du tout intimidés par le lieu et l’assistance, les jeunes ont soufflé un vent de bonne humeur sur la présidence. Après que chacun ait reçu des colliers de coquillages récoltés la semaine dernière par me gouvernement en tournée dans les Tuamotu, l’un des adolescents a demandé au président qui était son amoureuse. Édouard Fritch a désigné sa femme, et le garçon s’est levé pour aller lui offrir le collier qu’on venait de lui remettre, en expliquant qu’à présent, « c’est mon amoureuse ».

Pour contourner la difficulté de la collecte de fonds pendant la pandémie, cette année des urnes du Tota Tour avaient été placées dans les services de l’administration. « Ce n’est pas grand chose, a convenu le président Édouard Fritch, mais c’est un geste malgré tout. » Grâce au Tota Tour, l’association peut financer des sorties, des activités sportives, artisanales ou culturelles, ou l’achat de matériel. Et si l’an prochain les tota n’auront plus cours, « ne vous inquiétez pas, on trouvera des choses à faire, parce que c’est vraiment une belle aventure le Tota Tour, et il n’y a aucune raison que ça s’arrête », dit Stéphane Marandin, le directeur du centre Papa Nui.

Rappelons que l’association Fare Heimanava, reconnue d’intérêt général, peut recevoir des dons, déductibles des impôts, de particuliers comme d’entreprises. Les renseignements sont à retrouver sur la page Facebook Tota Tour.