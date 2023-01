Toujours pas de budget pour le Taaone

Le conseil d’administration du CHPF s’est réuni ce vendredi matin sous fond de tension financières et sociales. Représentants du gouvernement, des institutions et du personnels se sont finalement mis d’accord pour temporiser : le projet de budget va être étudié jusqu’à jeudi, date d’une nouvelle réunion.

« On trouvera ». Le ministre de la Santé Jacques Raynal se voulait rassurant, ce vendredi, au sortir d’un conseil d’administration du CHPF qui s’annonçait tendu. Tendu sur le plan financier : ce seraient 5 à 6 milliards de francs qui manqueraient pour boucler le budget 2023 de l’établissement, de plus en plus serré ces dernières années et affecté récemment par le contrecoup de la crise Covid ou par une décision de justice sur les tarifs pratiqués aux assurés métropolitains. Tendu aussi sur le plan social : ce matin, avant la réunion, plusieurs dizaines de médecins, soignants et agents administratifs et techniques de l’hôpital s’étaient donné rendez-vous devant l’établissement pour exprimer leur inquiétude et soutenir leurs représentants. Des représentants qui craignent, vu les difficultés budgétaires, des coupes dans le budget de fonctionnement – et donc sur la masse salariale ou le matériel – voire des fermetures de service. « On est déjà sous tension, il y a parfois des attentes très longues pour certaines pathologies et certains patients, on ne peut pas se permettre de dégrader un peu plus le service, pointe un médecin du Taaone, le problème, c’est que les ressources accordés par le Pays sont limitées ». Si la perspective d’un mouvement social a été évoquée ces dernières semaines, syndicats et gouvernement ont pour l’instant choisi la voie de l’apaisement, en reportant le vote du budget. Du côté de l’exécutif, on assure que « l’hôpital continuera de fonctionner », et dans la mesure du possible, à son niveau « maximum ». Jacques Raynal a tout de même évoqué, au micro de Polynésie la 1ere, des refléxions sur la « diminution » de certaines activités « coûteuses ». « On essaie de trouver des solutions, et on trouvera » assure le ministre.

Un projet de budget a tout de même été présenté et va être étudié dans les prochains jours par les organisations syndicales. Une nouvelle réunion du conseil d’administration du CHPF est prévue jeudi. Une rencontre entre les représentants du personnel et le gouvernement doit avoir lieu avant ce nouveau CA.