Toujours plus de voitures au Fenua. Jusqu’à quand ? – Edito 16/01/2020

La Polynésie dans de nombreux secteurs a pourtant le potentiel d’oser et être précurseur sur bien des solutions de problématiques que rencontrent certains plus grands pays. Que ce soit en termes d’utilisation des énergies renouvelables, de mesures qui impacteraient sur notre utilisation des moyens de transports terrestre, de règlementations strictes pour une meilleure hygiène de vie de la population, ou encore tout ce qui concerne la pollution.

Pourtant comme ailleurs la pression d’acteurs économiques qui seraient directement concernés par des changements de paradigme dans leur domaine est non seulement palpable mais ô combien puissante et s’apparente en fait à autant de mini lobbies. Et à l’échelle de notre territoire il apparait dangereux pour un politicien tout aussi courageux et de bonne foi soit-il à la base de se les mettre à dos.

De fait, les urgences et autres périls sociétaux pourtant parfaitement identifiés et dénoncés auxquels nous sommes confrontés, sont traités avec une prudence exagérée qui reste molle. On revient même parfois sur des avancées comme on l’a vu dernièrement dans le dossier des boissons sucrées ; les justifications données, on les entend, mais elles paraissent néanmoins avoir tous les atours d’une énième méthode pour noyer le poisson.

Défigurer encore un peu plus nos vallées, exproprier des gens, faire couler des tonnes de goudron, pour permettre à toujours plus de véhicules encore largement polluants de circuler plus facilement et rapidement ce n’est pas aller dans le sens d’un avenir écologique comme on se le rêve. On nous dit que le tracé envisagé de la route du Sud a été abandonné, dont acte. Mais ce qui ne devrait pas l’être par contre c’est de mener une profonde réflexion sur la pertinence, en 2020, dans une si petite île, de n’exercer aucun contrôle ni aucune restriction sur le nombre de véhicules, quant à leur nature, pouvant être mis en circulation au même moment.

Je ne souhaite évidemment pas la mort de tous les concessionnaires qui gagnent honnêtement leur vie et profitent d’un état de fait. Toutefois il n’est pas crédible de s’imaginer que même eux et leurs familles ne soient pas impactées à l’avenir par une absence d’objectifs responsables afin de rationaliser la donne.

S’il s’agit d’attendre que notre Polynésie de demain soit composée de hordes de personnes obèses qui créent des bouchons sur 50km dans des véhicules qui roulent au Diesel et où ils sont seuls à l’intérieur, ça risque d’être un poil trop tard.