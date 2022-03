Toujours plus d’entreprises… mais pas plus d’emplois

Immatriculations en hausse, radiations toujours contenues… Avec 2 852 entreprises actives supplémentaires, la Polynésie a battu des records en 2021, explique la CCISM. Mais paradoxalement, cette hausse du nombre d’entreprises pourrait être le témoin d’un marché de l’emploi moribond.



38 840. C’est le nombre d’entreprises actives enregistrées fin 2021 au fenua. Le chiffre a été publié ce matin par la CCISM dans son bilan annuel des formalités d’entreprises. La chambre de commerce et d’industrie, qui ne tient pas dans ses comptes les professions libérales et règlementées, qui dépendent directement du Pays, confirme donc, après une année 2020 déjà soutenue, que la crise sanitaire n’a en rien freiné la création d’entreprises. Bien au contraire : avec plus de 5 000 nouvelles entités, les immatriculations ont bondi de 22% sur l’année quand les radiations, malgré une légère hausse (+4%) restent encore loin de leur niveau d’avant-Covid. Résultat : un bond record de 2 852 entreprises supplémentaires dans l’année.

Mais multiplication des structures ne veut pas dire la multiplication des emplois. Et même du côté de la chambre, on a du mal à faire de ces chiffres une source de satisfaction. « Ils doivent être vus dans le contexte actuel, nuance le directeur général de la CCISM, Mike Ah Tchoy. Avec notamment des suppressions d’emplois salariés qui viennent basculer sur la création d’activité ». Certains travailleurs, en mal de contrat de travail, ont pu ouvrir une patente pour proposer leur service en tant que prestataires, notamment dans les services. Des prestataires qui pourraient être favorisés par certaines entreprises, en recherche de « flexibilité » dans le contexte tendu de ces derniers mois.

Quant aux radiations, beaucoup craignent que le contrecoup de la crise ne se fasse ressentir dans les prochains mois, à cause notamment d’échéances d’emprunt qui doivent tomber dans le courant de l’année 2022.