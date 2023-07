Tour de France 2023 : mais où étaient les coureurs français ?

Alors que le Tour de France 2023 s’est terminé ce dimanche sur les Champs-Elysées avec le deuxième sacre consécutif de Jonas Vingegaard, le bilan français, lui, reste maigre malgré la victoire de Victor Lafay. Au niveau du classement, seuls David Gaudu et Guillaume Martin sont présents dans le top 10, souligne notre partenaire Europe 1.

La boucle du Tour de France est bouclée et pour la deuxième année consécutive, elle consacre la victoire au Danois Jonas Vingegaard, qui devance le Slovène Tadej Pogacar et le Britannique Adam Yates. En revanche, côté français, cette Grande Boucle 2023 laisse un goût amer aux cyclistes avec un maigre bilan : deux coureurs seulement dans le top 10 et une seule victoire d’étape.

Deux Français dans le top 10

Le Tour 2023 ne restera pas un grand cru côté tricolore. Évidemment, il y aura des souvenirs inoubliables comme ce baroud d’honneur de Thibaut Pinot dans les Vosges. Mais l’appréciation globale, c’est « peut mieux faire ». Le premier Français, David Gaudu termine neuvième, bien loin de ses objectifs de podium.

Un résultat qui doit l’aider à grandir selon son manager Marc Madiot. « On a eu des moments délicats et difficiles. Il n’a jamais rien lâché, il s’est accroché. Je me souviens avoir entendu qu’il ne fallait pas s’occuper du classement général. Mais c’est quand on se met dans le classement général et qu’on se bat jour après jour, kilomètre après kilomètres, qu’on forge une équipe pour aujourd’hui mais aussi pour demain », souligne-t-il au micro d’Europe 1.

Juste derrière, Guillaume Martin accroche lui aussi le top 10, son deuxième sur la Grande Boucle. Une satisfaction pour le Normand, impressionné par l’adversité. « Même au-delà des deux fantastiques (Vingegaard et Pogacar), ce n’est pas un top 10 facile à aller chercher. Ce n’est jamais facile à aller chercher. Mais par rapport à la huitième place, par exemple, que j’avais eu il y a deux ans, je pense qu’il y avait plus de densité », note le coureur français.

En plus de ce top 10, l’équipe de Guillaume Martin, Cofidis, repart avec deux victoires d’étape, dont celle de Victor Lafay. Une jolie revanche pour un collectif qui n’avait plus gagné depuis 15 ans sur la Grande Boucle.