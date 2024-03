Le parquet avait ouvert une enquête sur les essais techniques du chantier de la tour des juges à Teahupo’o, à l’occasion desquels une barge avait heurté plusieurs patates de corail. L’enquête a été classée sans suite, a annoncé ce matin la procureur Solène Belaouar, faute de preuves de la violation d’une aire marine ou de bris de « coraux noirs », les seuls qui sont entièrement protégés en Polynésie.

C’était le 1er décembre dans le lagon de Teahupo’o. Ce jour là, le Pays menait les premiers essais techniques de la barge qui devait servir à construire la très polémique tour des juges des JO. Le mot d’ordre était alors à la prudence, mais dès les premiers allers-retours, l’embarcation avait touché plusieurs patates de corail, et était même restée coincée plusieurs minutes sur le platier. Le tout devant l’objectif des militants environnementaux du PK0, rattachés au collectif Mata ara o Teahupoo. Les images et le scandale avaient fait rapidement le tour du monde, le chantier de la tour avait été suspendu par le pays, et le parquet avait annoncé quelques jours plus tard l’ouverture d’une enquête, confiée à l’Office centrale de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (Oclaeps). Une procédure qui vient d’être classée sans suite comme l’a annoncé ce matin Solène Belaouar.

« Il n’a pas été démontré que le que la barge avait emprunté un itinéraire qui traverse une aire marine protégée, ce qui est une infraction qui aurait pu être mise en évidence explique le procureur. Il n’a pas non plus été relevé que des coraux noirs avait été dégradé ». Or, si toutes les espèces de coraux sont interdits à l’extraction et à la vente – sauf dérogation – seuls ce corail noir, dit aussi aito miti est entièrement protégé par le Code de l’environnement.

En l’espèce « aucune infraction n’a été démontrée » sur la base des documents – vidéos, notamment – que le parquet a pu se procurer. L’enquête classée a donc été classée sans suite. Les « associations » du PK0 auraient selon le procureur déjà été « avisés » de cette décision.

Le chantier de tour des juges, lui, a continué a avancé, avec des barges plus petites, que la première qui avait été utilisée, un chenal mieux tracé et des connaisseurs du sport pour encadrer les opérations. Comme le relevait en fin de semaine dernière TNTV, les fondations sont désormais terminées, le montage de la tour doit débuter lundi et la structure doit toujours être opérationnelle avant le 13 mai pour la Tahiti Pro. Moana David, qui s’était confié il y a quelques jours au micro de l’AFP, avait estimé à 14 le nombre d’impacts sur le récifs depuis le début des travaux. Des dommages « mineurs » d’après le référent local du projet.