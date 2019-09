Tour Tahiti Nui : A. Carnier toujours en jaune à 2 jours de l’arrivée

Axel Carnier est toujours en jaune à l’issue de la 5ème étape remportée par son coéquipier de Papeete Cycling Club Nicolas Breuillard. A deux jours de l’arrivée le coureur martiniquais a les cartes en mains pour aller au bout. Il compte désormais d’avance au général sur et sur.

La 5ème étape du tour Tahiti Nui s’élançait depuis Moorea ce mercredi. Point d’orgue de la course, l’ascension finale du Belvédère. La course s’agite dès le début mais aucun coureur ne parvient à se détacher pendant 60 kilomètres.

Le peloton finit par lâcher du lest après le demi-tour à Vairae. 7 coureurs parviennent à s’échapper et prennent 20 secondes d’avance. L’échappée se disloque dès le début de l’ascension et les leaders commencent à se placer. Après plusieurs attaques, c’est finalement Nicolas Breuillad de la formation Papeete Cycling Club qui dépose tout le monde et remporte cette 5ème étape.

Il est suivi par Thomas Loreille dont l’attaque en début d’ascension a fini par faire exploser le peloton. Le podium est complété par Axel Carnier le maillot jaune du tour.

Nicolas brouillard le vainqueur du jour savoure sa victoire après avoir échoué de peu lors des étapes précédents.

Au classement général pas de changements. Axel Carnier conserve sa tunique jaune et possède 1’46 minutes sur Ryann Lacheny de l’équipe Nouvelle Calédonie. Le podium du tour est complété par son coéquipier de Papeete Cycling Club Nicolas Breuillard qui revient à 1’51 minutes et vise la deuxième place.

Le maillot jaune est satifsait de cette journée de course et surtout pour son coéquipier. Il réagissait au micro de Florian Courrège.

Demain le tour revient à Tahiti pour une étape de 98km entre la mairie de Pirae et la patte d’oie du Belvédère toujours à Pirae. Le départ est prévu à 8h pour une arrivée approximative jugée vers midi