Tourisme : des évènements en attendant le « rebond »

Salon du tourisme, Tere fa’a’ati… Tahiti tourisme présentait ce matin plusieurs opérations de promotion touristique au programme de 2022. Le rebond du secteur touristique attendu au deuxième semestre reste tributaire de la situation sanitaire mais les prévisions sont optimistes.

Retour des paquebots internationaux, salon du tourisme, campagne de promotion : la destination Tahiti et ses îles » veut afficher le sourire en ce début d’année et explique reconstruire doucement mais sûrement son activité. Les chiffres de l’année dernière sont pourtant loin d’être rassurants : les premières estimations tablent sur environ 82 500 arrivées de touristes en 2021. Proche de l’objectif de 90 000 arrivées un temps fixé mais encore très loin des 236 000 touristes de 2019. La faute, bien sûr, à la fermeture des vols, entre février et juin, aux restrictions de voyage mises en place dans le cadre de la crise et plus globalement à la pandémie. Hironui Johnston, conseiller technique au ministère de tourisme, veut tout de même voire le verre à moitié plein : le nombre d’arrivées internationales augmente de 7% par rapport à 2020 (77017 arrivées) contre 4% dans le monde selon l’Organisation mondiale du tourisme.

À quand le vrai rebond ? Là est toute la question : le spécialiste table sur le deuxième trimestre et le second semestre, « selon l’évolution de la situation sanitaire ». La conférence annuelle des partenaires de Tahiti tourisme, qui aura lieu le 1er février au Hilton hotel, de 13 heures à 17h30, doit être l’occasion de faire le bilan de l’année passée et de dresser des perspectives. En attendant, les acteurs de l’industrie misent avant tout sur les touristes locaux et sur des opérations « à fort potentiel » comme le salon du tourisme.

Salon du tourisme et Tere Fa’a’ati : retour en force

L’évènement n’avait pas eu lieu depuis trois ans en présentiel, mais se tiendra bien ces 4, 5 et 6 février au parc expo de Mama’o. Transporteurs aériens et maritimes, 15 hôtels, 69 pensions de famille, 79 prestataires d’activités nautiques, aériennes et terrestres : près de 200 stands sont déjà inscrits. Hormis les intervenants habituels, Vaima Deniel, directrice des opérations locales à Tahiti tourisme présentait la principale nouveauté du salon : « une visite à quai des charters nautiques ». Des tuk tuk seront disponibles au parc expo de mama’o pour se rendre à quai et visiter les catamarans. Concernant les mesures sanitaires, l’événement est bien-sûr soumis à l’application du pass sanitaire et pour veiller au respect des règles sanitaires, une safety brigade sera mobilisée.

Et pour commencer l’année en beauté, la 16ème édition du Tere Fa’a’ati ia Tahiti Nui aura lieu le 29 janvier. Le tour de l’île en truck avec activités touristiques et ma’a Tahiti au programme, affiche déjà complet, mais il sera possible de le suivre en live Facebook.