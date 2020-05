Tourisme : la Fedom accuse les dirigeants des outre-mer de manquer de courage

Dans un édito intitulé « Du courage en politique », la Fédération des entreprises en outre-mer (Fedom) s’en prend aux responsables des collectivités d’outre-mer qui refusent le retour des touristes.

Créée il y a 30 ans, la Fedom regroupe les organisations patronales, les chambres de commerce et d’industrie et les organisations socio-professionnelles sectorielles, représentant ainsi 120 000 entreprises qui emploient 700 000 salariés.

L’édito qui apparaît en tête de sa lettre hebdomadaire datée du 25 mai s’intitule « Du courage en politique ». L’auteur se félicite de la fixation de la date du second tour des élections municipales au 28 juin : « C’est une bonne nouvelle pour la démocratie qui ne pouvait rester le parent pauvre du déconfinement. Personne n’aurait compris en effet – à part ceux que le report du scrutin arrange personnellement – qu’on rouvre les écoles, les crèches, les magasins, les centres commerciaux, les métros, et même les restaurants à partir du 2 juin, mais qu’on reporte encore les élections (…) »

De façon plus terre-à-terre, la Fedom rappelle l’importance de la commande publique, facteur de relance : « C’est une bonne nouvelle pour tous les chantiers qui ne peuvent démarrer qu’avec une nouvelle équipe élue, et nous espérons que ces nouveaux élus auront à cœur de relancer l’activité économique via la commande publique. »

« Difficile de comprendre l’attitude de certains… »

Vient ensuite l’estocade : « C’est une bonne nouvelle aussi parce qu’elle permettra aux élus, une fois sortis de leurs campagnes électorales, de rationaliser leurs choix politiques. Il est en effet difficile de comprendre l’attitude de certains, arc-boutés contre la venue de touristes qui est pourtant la seule issue à la plus grande crise que traverse l’industrie du tourisme outre-mer. Nous ne pouvons pas croire que ces élus, que nous connaissons et que nous apprécions, méconnaissent la situation économique et soient à ce point frileux. »

La Fedom, dit-elle, est alertée tous les jours : à présent que le Premier ministre a annoncé que les Français pourraient se déplacer en métropole et outre-mer, « c’est maintenant que les réservations pour les vacances d’été se font, c’est maintenant que tout se joue pour les agences de voyage, les hôtels, les commerces, etc. » La Fedom rappelle aussi que Annick Girardin « ne prendra pas de décision sans un minimum de consensus politique : c’est donc maintenant, et pas uniquement après le 28 juin, que nos comptons sur les élus ultramarins pour nous aider à rouvrir – en toute sécurité – nos destinations ultramarines et ainsi tenter de sauver le tourisme outre-mer, » conclut le billet.

La Fedom s’oppose notamment aux solutions de distanciation physique et de neutralisation des sièges à bord des avions, « qui ne seraient pas économiquement viables pour les compagnies aériennes. » Elle préconise « un processus de contrôle robuste des passagers ».