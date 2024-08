Le Sublime Tahiti Beach Retreat a été inauguré ce samedi : Jonathan Gowen réalise ainsi le rêve de ses parents, fondateurs du restaurant Gauguin à Papeari, avec l’ambition de devenir « une destination dans la destination » pour les clients étrangers comme locaux, et donner un nouvel élan au tourisme de Teva i Uta.

La famille Gowen a inauguré ce samedi six bungalows de charme, sur le terrain voisin du célèbre restaurant Gauguin de Papeari qui fête ses 56 ans cette année. En bord de mer face à la Presqu’île, doté d’une piscine d’eau salée, d’une plage de sable blanc de Tahaa, devant la zone de rahui du lagon, et sur un jardin déjà plein de promesses, le Sublime Tahiti Beach Retreat représente le renouveau du tourisme du Sud de Tahiti, et même sa « locomotive », a déclaré un Tearii Alpha très enthousiaste. « L’effet Teahupo’o » et surtout la réouverture programmée l’an prochain du musée Gauguin et du jardin botanique devraient faire à nouveau de l’établissement familial une des attractions principales du tour de l’île.

« Le projet s’inscrit parfaitement dans le développement de la Presqu’île et des communes rurales de Tahiti », dit le tavana de Teva i Uta, Tearii Alpha.

On peut dire que le Sublime Tahiti Beach Retreat a été longuement mûri. « Depuis que j’ai quitté Tahiti il y a 30 ans, dit Jonathon Gowen, qui travaille dans la finance et vit à Lisbonne avec sa famille, mes parents n’ont pas arrêté de rêver de ce projet. Avec mon épouse Sandra qui vient de l’immobilier, on a travaillé dessus, il y a eu plusieurs versions et on a finalement décidé d’opter pour un format accessible avec huit unités, six pour les clients et deux opérationnelles. » Et leur expérience à l’étranger les a guidés dans la conception du projet : un « endroit où se ressourcer », à une heure de la ville, sans prendre le bateau ni l’avion, et à un prix raisonnable, a-t-il expliqué aux officiels et aux agents de voyage présents.

Des weekends « bien-être » et une « deuxième version » pour bientôt

À l’étude à présent, des weekends « retraite » axés sur le bien-être : yoga, méditation, réflexologie par exemple. Le restaurant de ses parents, tout en conservant les classiques qui font sa renommée, va aussi évoluer « pour qu’il soit le plus ‘healthy’ possible, dit Jonathon. On est aussi en train de voir des prestataires nautiques et terrestres pour proposer des weekends ou même des journées, mais le plus important c’est que ce soit abordable. » Trois emplois ont déjà été créés, mais Jonathan voit plus grand : « Six bungalows c’est petit, mais on les utilise pour pouvoir analyser les retours des clients locaux et étrangers, et travailler sur la deuxième version qui va j’espère arriver bientôt. On a la place pour en construire plus. »

Pour le directeur de Tahiti Tourisme, Jean-Marc Mocellin, le projet « correspond exactement à la clientèle européenne, australienne et néo-zélandaise, qui est plus à la recherche de petites structures, d’authenticité et de rencontres » et il y voit un modèle de développement hôtelier qui a toute sa place, à côté des 5 étoiles, « à Tahiti mais aussi dans les îles car les petits hôtels et les pensions de famille, c’est vraiment l’identité de la Polynésie. Il faut vraiment marier les deux, le confort moderne, la nature et l’authenticité des lieux. »