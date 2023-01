Tourisme : y’a plus de saisons !

Avec une demande en hausse et des hébergements hôteliers limités, et une desserte aérienne en progression, basse saison et haute saison ne sont plus ce qu’elles étaient. Tahiti Tourisme, dont l’un des objectifs a toujours été de « lisser la saisonnalité » de la destination, mise sur un travail d’équipe entre professionnels locaux et opérateurs internationaux.

Démarrage de cette nouvelle année sur les chapeaux de roues pour l’organisme en charge du marketing de la destination Tahiti et ses îles. Depuis 2022 Tahiti Tourisme distingue de moins en moins les saisons hautes des saisons dites basses. En effet, les offres d’hébergement sont plus limitées qu’avant la crise sanitaire, poussant les visiteurs à organiser leur voyage longtemps à l’avance. Une aubaine pour le GIE qui veut lisser la saisonnalité de la destination. Et pour atteindre cet objectif, le GIE continue son travail de fond avec les professionnels du milieu. D’ici la fin du mois de janvier, deux grands événements leur sont destinés. La conférence annuelle de Tahiti Tourisme aura lieu le 30 janvier. Et lors de cette grand-messe des professionnels de l’industrie touristique locale, l’organisme réunira aussi les représentants de ses 9 bureaux basés à l’international. L’occasion selon Frédéric Chin Foo, chargé de marketing, de présenter le bilan de l’année passée, de confirmer les orientations prises par la stratégie Fāri’ira’a Manihini annoncée en octobre dernier, de présenter les événements phares de la nouvelle année, mais aussi de connaître les tendances des marchés.

Dans la foulée Tahiti Tourisme organise, sur deux jours , la 3e édition de Parauparau Tahiti ou PPT 2023. Cet évènement d’envergure internationale va réunir 91 chefs de produit des principaux tours opérateurs des marchés émetteurs en l’occurrence l’Europe, l’Amérique et le Pacifique. Ils pourront échanger avec les 81 professionnels du tourisme local invités à participer mais auront également la chance de participer à des voyages de familiarisation organisés dans les îles. « Les tours opérateurs viennent pour connaitre le produit mais aussi pour échanger avec les partenaires pour mieux travailler », explique Gina Bunton la directrice des opérations internationales.

L’objectif pour Tahiti Tourisme : apporter une meilleure visibilité dans le temps aux tour opérateurs, hôteliers et prestataires touristiques et faire de Tahiti et ses îles une destination de rêve toute l’année.