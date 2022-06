Tout savoir sur le hacking pour mieux s’en protéger

Mercredi 29 juin se tient « Fenua Hacking 2022 », le premier événement consacré aux techniques de hacking et à la sécurité informatique en Polynésie française, pour mieux apprendre à se protéger contre les cyberattaques.

Tous les hackers ne sont pas des bandits, explique l’organisateur de l’événement David Touche, fondateur de Tavita Cyberscurity et membre fondateur de l’Union des data protection officers (UDPO) en Polynésie. « Un hacker c’est avant tout quelqu’un qui a des compétences informatiques très avancées, capable de modifier, de contourner l’utilisation initiale d’un système. Historiquement parlant, le hacking c’était une sorte de sport, un jeu qui permettait aux gens de se dépasser. Aujourd’hui le but c’est l’argent », déplore David Touche. Mais quand on sait comment ils opèrent, on est capable de mieux sécuriser ses réseaux informatiques. » « Depuis quelque temps, on assiste à un début de prise de conscience des entreprises sur la sécurité de leurs réseaux, mais beaucoup hésitent encore à investir dans ce domaine, ils ne voient pas de retour immédiat sur investissement… » regrette le spécialiste. Le travail le plus important, plus que « d’acheter 50 pare-feu », dit-il, c’est de sensibiliser les collaborateurs au risque :« 98% des problèmes ont pour base l’erreur humaine, le manque de vigilance ».

Il espère aussi susciter des vocations. Le monde, et la Polynésie, manquent d’experts en cybersécurité, comme on a pu le constater lors de la crise Covid et du conflit ukrainien qui se sont accompagnés d’une augmentation des cyberattaques.

« Hacking éthique »

Et c’est justement en échangeant avec des jeunes Polynésiens intéressés par ce domaine que David Touche a décidé d’organiser l’événement de mercredi. Il s’agit de retrouver l’esprit premier du « hacking éthique » tout en s’amusant. Les participants devront se mettre dans la peau d’un pirate informatique dont l’objectif sera de détourner l’utilisation d’un système. Aucune expérience du hacking n’est requise pour participer, mais il faut quand même être à l’aide avec l’outil informatique, venir avec son propre ordinateur, et avoir installé, en à peu près une heure, un logiciel gratuit qui permet de créer une machine virtuelle.

C’est un jeune Polynésien exerçant aux États-Unis depuis 10 ans, Keanu Lee Chip Sao, qui animera le stage de hacking, puis la partie challenge de l’après-midi. David Touche, lui, animera les tables rondes, qui insisteront sur le côté pratique de la cybersécurité, et auxquelles on peut participer sans faire le stage. Dans tous les cas il faut s’inscrire à l’événement (cf. encadré ci-dessous).